https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913692247.html

В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону

В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону - РИА Новости, 04.12.2023

В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, запросившего у США 17... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:12

2023-12-04T17:12

2023-12-04T17:12

специальная военная операция на украине

россия

валерий залужный

украина

сша

госдума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, запросившего у США 17 миллионов снарядов, достойным последователем Гитлера. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". "Похоже, Залужный собирается завоевать весь мир, раз запросил 17 миллионов снарядов у Пентагона. Только Гитлер мечтал завоевать весь мир, а теперь и в Киеве появился достойный последователь Гитлера. Это закономерный результат украинского нацизма", - сказал Ивлев РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, валерий залужный, украина, сша, госдума рф, политика