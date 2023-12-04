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В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913692247.html
В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону
В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону - РИА Новости, 04.12.2023
В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, запросившего у США 17... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:12
2023-12-04T17:12
специальная военная операция на украине
россия
валерий залужный
украина
сша
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, запросившего у США 17 миллионов снарядов, достойным последователем Гитлера. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". "Похоже, Залужный собирается завоевать весь мир, раз запросил 17 миллионов снарядов у Пентагона. Только Гитлер мечтал завоевать весь мир, а теперь и в Киеве появился достойный последователь Гитлера. Это закономерный результат украинского нацизма", - сказал Ивлев РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, валерий залужный, украина, сша, госдума рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Залужный, Украина, США, Госдума РФ, Политика
В ГД назвали Залужного последователем Гитлера за его обращение к Пентагону

Ивлев назвал попросившего у США 17 млн снарядов Залужного последователем Гитлера

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, запросившего у США 17 миллионов снарядов, достойным последователем Гитлера.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины".
"Похоже, Залужный собирается завоевать весь мир, раз запросил 17 миллионов снарядов у Пентагона. Только Гитлер мечтал завоевать весь мир, а теперь и в Киеве появился достойный последователь Гитлера. Это закономерный результат украинского нацизма", - сказал Ивлев РИА Новости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Украинская правда" раскрыла подробности конфликта Зеленского и Залужного
11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ЗалужныйУкраинаСШАГосдума РФПолитика
 
 
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