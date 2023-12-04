https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913664031.html

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:37

2023-12-04T15:37

2023-12-04T16:45

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского, сообщает в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами (о внутренней ситуации на Украине - ред.) может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", - приводит слова источника издание. По словам собеседника издания, на должность главкома "из доступных очевидных опций у Зеленского есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Сырского". Однако, как уверяют источники, у него есть две проблемы, из-за которых значительная часть команды Зеленского категорически против отставки нынешнего главкома. Во-первых, в офисе Зеленского опасаются ситуации при которой Залужный в момент отставки моментально превратится в "новую суперзвезду украинской политики". Сырский, как отмечают в окружении Зеленского, не вызывает должной медийной заинтересованности даже после их совместных мероприятий. "Вторая (причина заключается в том, что - ред.) Сырский никак не может избавиться в армии тяжелого амплуа командира, который не считается с потерями", - добавил собеседник. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Накануне она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.

https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр