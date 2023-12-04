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В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме

В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме

Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:33

2023-12-04T17:33

2023-12-04T17:33

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать", – сказал Тарбаев на круглом столе об актуальных проблемах правового регулирования сферы туризма в России. Депутат также отметил, что закон имеет рамочную форму, закрепляет понятийный аппарат, описывает роль государства и понятие услуги, а также впервые вводит понятия субъекта и объекта туризма. Ранее в конце ноября Тарбаев отмечал, что пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом законопроекте. Также он сообщал, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новые правила.

https://ria.ru/20231128/putevka-1912294674.html

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