Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:33 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zakon-1913688688.html
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме
Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:33
2023-12-04T17:33
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
госдума рф
сангаджи тарбаев
законопроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_ee2c5508b63be87473c849435eeb3e73.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать", – сказал Тарбаев на круглом столе об актуальных проблемах правового регулирования сферы туризма в России. Депутат также отметил, что закон имеет рамочную форму, закрепляет понятийный аппарат, описывает роль государства и понятие услуги, а также впервые вводит понятия субъекта и объекта туризма. Ранее в конце ноября Тарбаев отмечал, что пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом законопроекте. Также он сообщал, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новые правила.
https://ria.ru/20231128/putevka-1912294674.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:162:2514:2048_1920x0_80_0_0_c3ead7cdc329b28554efbb6c10c87d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, сангаджи тарбаев, законопроекты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Госдума РФ, Сангаджи Тарбаев, Законопроекты
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме

Работа над новым законом о туризме будет завершена до мая 2024 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать", – сказал Тарбаев на круглом столе об актуальных проблемах правового регулирования сферы туризма в России.
Депутат также отметил, что закон имеет рамочную форму, закрепляет понятийный аппарат, описывает роль государства и понятие услуги, а также впервые вводит понятия субъекта и объекта туризма.
Ранее в конце ноября Тарбаев отмечал, что пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом законопроекте. Также он сообщал, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новые правила.
Продажа туров в Турцию - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Минэкономразвития одобрило внесение изменений в работу Электронной путевки
28 ноября, 11:21
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыГосдума РФСангаджи ТарбаевЗаконопроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала