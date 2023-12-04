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В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме
Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:33
2023-12-04T17:33
2023-12-04T17:33
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать", – сказал Тарбаев на круглом столе об актуальных проблемах правового регулирования сферы туризма в России. Депутат также отметил, что закон имеет рамочную форму, закрепляет понятийный аппарат, описывает роль государства и понятие услуги, а также впервые вводит понятия субъекта и объекта туризма. Ранее в конце ноября Тарбаев отмечал, что пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом законопроекте. Также он сообщал, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новые правила.
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туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, сангаджи тарбаев, законопроекты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Госдума РФ, Сангаджи Тарбаев, Законопроекты
В Госдуме рассказали о работе над новым законом о туризме
Работа над новым законом о туризме будет завершена до мая 2024 года
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа над проектом нового базового закона о туризме будет завершена до мая 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать", – сказал Тарбаев на круглом столе об актуальных проблемах правового регулирования сферы туризма в России
.
Депутат также отметил, что закон имеет рамочную форму, закрепляет понятийный аппарат, описывает роль государства и понятие услуги, а также впервые вводит понятия субъекта и объекта туризма.
Ранее в конце ноября Тарбаев отмечал, что пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом законопроекте. Также он сообщал, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новые правила.
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