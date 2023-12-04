https://ria.ru/20231204/zaklyuchennye-1913771651.html

Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки

Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки - РИА Новости, 04.12.2023

Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила переводить в другой регион заключенного,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:47

2023-12-04T23:47

2023-12-04T23:47

ева меркачева

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила переводить в другой регион заключенного, который пожаловался на пытки. "Два простых решения, которые могли бы остановить пытки. Первое: чтобы человек, который пожаловался на пытки, чтобы его переводили в учреждение другого региона. Второе: чтобы дела о пытках расследовались не на местном региональном уровне, а центральным аппаратом СКР", - сказала Меркачева на совещании президента России Владимира Путина с СПЧ. По ее словам, многие жертвы пыток боятся рассказывать о них публично, "а даже если решаются, то уголовные дела против виновных возбуждаются в редких случаях, а сами жертвы подвергаются репрессиям, и потому отказываются от своих показаний". Она рассказала, что большинство из тех, кто заявлял, что подвергался пыткам, в итоге оказались в тех же самых колониях и СИЗО, на которые жаловались, то есть "до сих пор находятся в руках тех, кто их мучил". "Расследование дел по пыткам идет крайне вяло. Связано это с тем, что ведут их Следственные комитеты региональные. Они не заинтересованы. И более того, могу сказать, что Следственные комитеты в регионах взаимодействуют с сотрудниками колоний, у них налажена работа", - сказала Меркачева.

https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ева меркачева, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)