https://ria.ru/20231204/zaklyuchennye-1913771651.html
Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки
Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки - РИА Новости, 04.12.2023
Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила переводить в другой регион заключенного,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:47
2023-12-04T23:47
2023-12-04T23:47
ева меркачева
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила переводить в другой регион заключенного, который пожаловался на пытки. "Два простых решения, которые могли бы остановить пытки. Первое: чтобы человек, который пожаловался на пытки, чтобы его переводили в учреждение другого региона. Второе: чтобы дела о пытках расследовались не на местном региональном уровне, а центральным аппаратом СКР", - сказала Меркачева на совещании президента России Владимира Путина с СПЧ. По ее словам, многие жертвы пыток боятся рассказывать о них публично, "а даже если решаются, то уголовные дела против виновных возбуждаются в редких случаях, а сами жертвы подвергаются репрессиям, и потому отказываются от своих показаний". Она рассказала, что большинство из тех, кто заявлял, что подвергался пыткам, в итоге оказались в тех же самых колониях и СИЗО, на которые жаловались, то есть "до сих пор находятся в руках тех, кто их мучил". "Расследование дел по пыткам идет крайне вяло. Связано это с тем, что ведут их Следственные комитеты региональные. Они не заинтересованы. И более того, могу сказать, что Следственные комитеты в регионах взаимодействуют с сотрудниками колоний, у них налажена работа", - сказала Меркачева.
https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ева меркачева, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Ева Меркачева, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Меркачева предложила два решения, которые могут остановить пытки
В СПЧ предложили переводить в другой регион заключенных, пожаловавшихся на пытки
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила переводить в другой регион заключенного, который пожаловался на пытки.
«
"Два простых решения, которые могли бы остановить пытки. Первое: чтобы человек, который пожаловался на пытки, чтобы его переводили в учреждение другого региона. Второе: чтобы дела о пытках расследовались не на местном региональном уровне, а центральным аппаратом СКР", - сказала Меркачева на совещании президента России Владимира Путина
с СПЧ.
По ее словам, многие жертвы пыток боятся рассказывать о них публично, "а даже если решаются, то уголовные дела против виновных возбуждаются в редких случаях, а сами жертвы подвергаются репрессиям, и потому отказываются от своих показаний".
Она рассказала, что большинство из тех, кто заявлял, что подвергался пыткам, в итоге оказались в тех же самых колониях и СИЗО, на которые жаловались, то есть "до сих пор находятся в руках тех, кто их мучил".
Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками
«
"Расследование дел по пыткам идет крайне вяло. Связано это с тем, что ведут их Следственные комитеты региональные. Они не заинтересованы. И более того, могу сказать, что Следственные комитеты в регионах взаимодействуют с сотрудниками колоний, у них налажена работа", - сказала Меркачева.