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В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана - РИА Новости, 04.12.2023
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07:24 04.12.2023 (обновлено: 10:25 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913533274.html
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана - РИА Новости, 04.12.2023
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана
Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:24
2023-12-04T10:25
якутск
тикси
новосибирск
s7 airlines
полярные авиалинии
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. Отмечается, что в понедельник в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 метров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утром выполнены три авиарейса по центральному расписанию, а также ряд внутрирегиональный маршрутов. При этом задержано прибытие рейса авиакомпании S7 из Новосибирска, воздушное судно перенаправлено в Магадан. Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий. "Свыше 10 авиарейсов авиакомпаний "Якутия", "Полярные авиалинии", "Аэрофлот" и "ИрАэро" задержаны", - следует из онлайн-табло. Рейс в поселок Тикси Булунского района отменен по метеоусловиям. Ранее врач-педиатр регионального центра мобильных бригад республики Оюна Лукина рассказала РИА Новости о том, что мобильная бригада врачей с 29 ноября застряла в арктическом поселке Тикси из-за сильной пурги.
https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html
https://ria.ru/20231204/reysy-1913531818.html
якутск
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якутск, тикси, новосибирск, s7 airlines, полярные авиалинии
Якутск, Тикси, Новосибирск, S7 Airlines, Полярные авиалинии
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана

В аэропорту Якутска из-за холода и тумана задержаны свыше десяти рейсов

© Фото : Аэропорт Якутск/TelegramАэропорт Якутска. 4 декабря 2023
Аэропорт Якутска. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Аэропорт Якутск/Telegram
Аэропорт Якутска. 4 декабря 2023
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Отмечается, что в понедельник в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 метров.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов
07:21
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утром выполнены три авиарейса по центральному расписанию, а также ряд внутрирегиональный маршрутов. При этом задержано прибытие рейса авиакомпании S7 из Новосибирска, воздушное судно перенаправлено в Магадан.
Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий.
"Свыше 10 авиарейсов авиакомпаний "Якутия", "Полярные авиалинии", "Аэрофлот" и "ИрАэро" задержаны", - следует из онлайн-табло.
Рейс в поселок Тикси Булунского района отменен по метеоусловиям.
Ранее врач-педиатр регионального центра мобильных бригад республики Оюна Лукина рассказала РИА Новости о том, что мобильная бригада врачей с 29 ноября застряла в арктическом поселке Тикси из-за сильной пурги.
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ЯкутскТиксиНовосибирскS7 AirlinesПолярные авиалинии
 
 
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