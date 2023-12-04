https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913533274.html
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана - РИА Новости, 04.12.2023
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана
Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:24
2023-12-04T07:24
2023-12-04T10:25
якутск
тикси
новосибирск
s7 airlines
полярные авиалинии
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. Отмечается, что в понедельник в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 метров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утром выполнены три авиарейса по центральному расписанию, а также ряд внутрирегиональный маршрутов. При этом задержано прибытие рейса авиакомпании S7 из Новосибирска, воздушное судно перенаправлено в Магадан. Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий. "Свыше 10 авиарейсов авиакомпаний "Якутия", "Полярные авиалинии", "Аэрофлот" и "ИрАэро" задержаны", - следует из онлайн-табло. Рейс в поселок Тикси Булунского района отменен по метеоусловиям. Ранее врач-педиатр регионального центра мобильных бригад республики Оюна Лукина рассказала РИА Новости о том, что мобильная бригада врачей с 29 ноября застряла в арктическом поселке Тикси из-за сильной пурги.
https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html
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якутск, тикси, новосибирск, s7 airlines, полярные авиалинии
Якутск, Тикси, Новосибирск, S7 Airlines, Полярные авиалинии
В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана
В аэропорту Якутска из-за холода и тумана задержаны свыше десяти рейсов
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Отмечается, что в понедельник в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 метров.
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утром выполнены три авиарейса по центральному расписанию, а также ряд внутрирегиональный маршрутов. При этом задержано прибытие рейса авиакомпании S7
из Новосибирска
, воздушное судно перенаправлено в Магадан
.
Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий.
"Свыше 10 авиарейсов авиакомпаний "Якутия", "Полярные авиалинии
", "Аэрофлот
" и "ИрАэро
" задержаны", - следует из онлайн-табло.
Рейс в поселок Тикси
Булунского района отменен по метеоусловиям.
Ранее врач-педиатр регионального центра мобильных бригад республики Оюна Лукина рассказала РИА Новости о том, что мобильная бригада врачей с 29 ноября застряла в арктическом поселке Тикси из-за сильной пурги.
Самолеты из Москвы не смогли сесть в узбекском Ургенче из-за тумана