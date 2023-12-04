https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913533274.html

В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана

В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана - РИА Новости, 04.12.2023

В аэропорту Якутска задержали более десяти рейсов из-за тумана

Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:24

2023-12-04T07:24

2023-12-04T10:25

якутск

тикси

новосибирск

s7 airlines

полярные авиалинии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913556777_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_fa10b31074ac4e6439dbe45ae0931fb5.jpg

ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 10 авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за холода и тумана, сообщает пресс-служба международного аэропорта. Отмечается, что в понедельник в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 метров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утром выполнены три авиарейса по центральному расписанию, а также ряд внутрирегиональный маршрутов. При этом задержано прибытие рейса авиакомпании S7 из Новосибирска, воздушное судно перенаправлено в Магадан. Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий. "Свыше 10 авиарейсов авиакомпаний "Якутия", "Полярные авиалинии", "Аэрофлот" и "ИрАэро" задержаны", - следует из онлайн-табло. Рейс в поселок Тикси Булунского района отменен по метеоусловиям. Ранее врач-педиатр регионального центра мобильных бригад республики Оюна Лукина рассказала РИА Новости о том, что мобильная бригада врачей с 29 ноября застряла в арктическом поселке Тикси из-за сильной пурги.

https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html

https://ria.ru/20231204/reysy-1913531818.html

якутск

тикси

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, тикси, новосибирск, s7 airlines, полярные авиалинии