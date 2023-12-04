https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913522037.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "Суспiльне" ("Общественное"). РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T02:23

2023-12-04T02:23

2023-12-04T02:23

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

вооруженные силы рф

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украина

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "Суспiльне" ("Общественное"). "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913476179.html

хмельницкая область

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хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире, украина