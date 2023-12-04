https://ria.ru/20231204/vystavka-1913684840.html

Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи

Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи - РИА Новости, 04.12.2023

Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи

Государственный Русский музей представил масштабную выставку произведений Архипа Куинджи в Саранске, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:43

2023-12-04T16:43

2023-12-04T16:43

культура

саранск

кавказ

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архип куинджи

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государственный русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представил масштабную выставку произведений Архипа Куинджи в Саранске, сообщила пресс-служба музея. Выставка открылась в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (Саранск). "В составе экспозиции 40 произведений выдающегося мастера отечественного пейзажа 1870-1900-х из коллекции Русского музея, представляющие и ранний этап творчества художника, и время расцвета его славы, и период его загадочного "затворничества", - говорится в сообщении. Куинджи не получил систематического художественного образования, однако ему было суждено открыть новые художественные средства для выражения и передачи в живописи эффектов освещения. В 1886 году Куинджи приобрел в Крыму участок у моря, где создал десятки этюдов близкой ему по духу южной природы ("Кипарисы на берегу моря. Крым", "Горный склон. Крым", "Горная долина. Крым"). На рубеже веков художник часто писал горные пейзажи Кавказа ("Казбек вечером", "Эльбрус", "Снежные вершины. Кавказ"). "Высокие нагорья увлекали мастера близостью к небу, давали ощущение единства мироздания. Он любил писать небо: с крыши петербургского дома, из специального "гнезда" на дереве в Крыму, наблюдая движение облаков в степи ("Облако. Закат", 1890-е). А в 1898-м в Париже Куинджи даже рискнул подняться вместе с учениками на воздушном шаре", - говорится в сообщении. Выставка продлится до 4 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913571142.html

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саранск, кавказ, париж, архип куинджи, русский музей, государственный русский музей