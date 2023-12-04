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Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи - РИА Новости, 04.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:43 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/vystavka-1913684840.html
Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи
Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи - РИА Новости, 04.12.2023
Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи
Государственный Русский музей представил масштабную выставку произведений Архипа Куинджи в Саранске, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:43
2023-12-04T16:43
культура
саранск
кавказ
париж
архип куинджи
русский музей
государственный русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представил масштабную выставку произведений Архипа Куинджи в Саранске, сообщила пресс-служба музея. Выставка открылась в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (Саранск). "В составе экспозиции 40 произведений выдающегося мастера отечественного пейзажа 1870-1900-х из коллекции Русского музея, представляющие и ранний этап творчества художника, и время расцвета его славы, и период его загадочного "затворничества", - говорится в сообщении. Куинджи не получил систематического художественного образования, однако ему было суждено открыть новые художественные средства для выражения и передачи в живописи эффектов освещения. В 1886 году Куинджи приобрел в Крыму участок у моря, где создал десятки этюдов близкой ему по духу южной природы ("Кипарисы на берегу моря. Крым", "Горный склон. Крым", "Горная долина. Крым"). На рубеже веков художник часто писал горные пейзажи Кавказа ("Казбек вечером", "Эльбрус", "Снежные вершины. Кавказ"). "Высокие нагорья увлекали мастера близостью к небу, давали ощущение единства мироздания. Он любил писать небо: с крыши петербургского дома, из специального "гнезда" на дереве в Крыму, наблюдая движение облаков в степи ("Облако. Закат", 1890-е). А в 1898-м в Париже Куинджи даже рискнул подняться вместе с учениками на воздушном шаре", - говорится в сообщении. Выставка продлится до 4 февраля 2024 года.
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саранск, кавказ, париж, архип куинджи, русский музей, государственный русский музей
Культура, Саранск, Кавказ, Париж, Архип Куинджи, Русский музей, Государственный Русский музей
Русский музей представил в Саранске выставку произведений Архипа Куинджи

Русский музей представил в Саранске масштабную выставку произведений Куинджи

© Фото : МРМИИ им. С.Д. ЭрьзиВыставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске
Выставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МРМИИ им. С.Д. Эрьзи
Выставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представил масштабную выставку произведений Архипа Куинджи в Саранске, сообщила пресс-служба музея.
Выставка открылась в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (Саранск).
© Фото : МРМИИ им. С.Д. ЭрьзиВыставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске
Выставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МРМИИ им. С.Д. Эрьзи
Выставка произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи в Саранске
«
"В составе экспозиции 40 произведений выдающегося мастера отечественного пейзажа 1870-1900-х из коллекции Русского музея, представляющие и ранний этап творчества художника, и время расцвета его славы, и период его загадочного "затворничества", - говорится в сообщении.
Куинджи не получил систематического художественного образования, однако ему было суждено открыть новые художественные средства для выражения и передачи в живописи эффектов освещения.
В 1886 году Куинджи приобрел в Крыму участок у моря, где создал десятки этюдов близкой ему по духу южной природы ("Кипарисы на берегу моря. Крым", "Горный склон. Крым", "Горная долина. Крым"). На рубеже веков художник часто писал горные пейзажи Кавказа ("Казбек вечером", "Эльбрус", "Снежные вершины. Кавказ").
«
"Высокие нагорья увлекали мастера близостью к небу, давали ощущение единства мироздания. Он любил писать небо: с крыши петербургского дома, из специального "гнезда" на дереве в Крыму, наблюдая движение облаков в степи ("Облако. Закат", 1890-е). А в 1898-м в Париже Куинджи даже рискнул подняться вместе с учениками на воздушном шаре", - говорится в сообщении.
Выставка продлится до 4 февраля 2024 года.
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КультураСаранскКавказПарижАрхип КуинджиРусский музейГосударственный Русский музей
 
 
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