https://ria.ru/20231204/vystavka-1913601374.html

Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах

Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах - РИА Новости, 04.12.2023

Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил после завершения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ показать ее в регионах в более "компактном" варианте. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:50

2023-12-04T12:50

2023-12-04T12:50

выставка-форум "россия"

сергей миронов

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил после завершения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ показать ее в регионах в более "компактном" варианте. "После завершения такой выставки было бы правильно, чтобы она, возможно, в более компактном варианте стала перемещаться по всем субъектам Российской Федерации", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913571142.html

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сергей миронов, общество