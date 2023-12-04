https://ria.ru/20231204/vystavka-1913601374.html
Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах
Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах - РИА Новости, 04.12.2023
Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах
Лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил после завершения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ показать ее в регионах в более "компактном" варианте. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:50
2023-12-04T12:50
2023-12-04T12:50
выставка-форум "россия"
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил после завершения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ показать ее в регионах в более "компактном" варианте. "После завершения такой выставки было бы правильно, чтобы она, возможно, в более компактном варианте стала перемещаться по всем субъектам Российской Федерации", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913571142.html
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сергей миронов, общество
Выставка-форум "Россия", Сергей Миронов, Общество
Миронов призвал показать выставку "Россия" в регионах
Миронов: выставку "Россия" в компактном варианте нужно показать в регионах