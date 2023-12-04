https://ria.ru/20231204/vydavlivanie-1913590522.html
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС
Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
2023-12-04T13:06
владимир путин
евросоюз
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран ЕС, а также о развитии школьного образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека , приуроченную Международному дню прав человека. "Весьма содержательное заседание Совета можно ожидать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что будет целый ряд выступлений по разным темам. "Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с Советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231201/spch-1913263078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евросоюз, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из стран Евросоюза
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран ЕС, а также о развитии школьного образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека , приуроченную Международному дню прав человека.
"Весьма содержательное заседание Совета можно ожидать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что будет целый ряд выступлений по разным темам.
"Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с Советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", - сказал Песков.
Из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе