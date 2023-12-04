https://ria.ru/20231204/vydavlivanie-1913590522.html

Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС

Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС - РИА Новости, 04.12.2023

Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС

Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

2023-12-04T13:06

владимир путин

евросоюз

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран ЕС, а также о развитии школьного образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека , приуроченную Международному дню прав человека. "Весьма содержательное заседание Совета можно ожидать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что будет целый ряд выступлений по разным темам. "Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с Советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231201/spch-1913263078.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, евросоюз, россия, дмитрий песков