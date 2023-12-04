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Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
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12:09 04.12.2023 (обновлено: 13:06 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/vydavlivanie-1913590522.html
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС
Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T13:06
владимир путин
евросоюз
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран ЕС, а также о развитии школьного образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека , приуроченную Международному дню прав человека. "Весьма содержательное заседание Совета можно ожидать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что будет целый ряд выступлений по разным темам. "Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с Советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", - сказал Песков.
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владимир путин, евросоюз, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков
Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из ЕС

Путин обсудит с СПЧ выдавливание русскоязычного населения из стран Евросоюза

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, поговорит о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран ЕС, а также о развитии школьного образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека , приуроченную Международному дню прав человека.
"Весьма содержательное заседание Совета можно ожидать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что будет целый ряд выступлений по разным темам.
"Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с Советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", - сказал Песков.
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Владимир ПутинЕвросоюзРоссияДмитрий Песков
 
 
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