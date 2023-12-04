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Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО - РИА Новости, 04.12.2023
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20:16 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/vstrecha-1913742397.html
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО - РИА Новости, 04.12.2023
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал о... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:16
2023-12-04T20:16
в мире
украина
киев
россия
йенс столтенберг
рустем умеров
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал о ситуации на поле боя и заверил, что украинские власти работают над практическими шагами по приближению Украины к членству в альянсе. "Важная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе… Обсудили ситуацию на поле боя и актуальные потребности Украины в зимний период. Работаем в минобороны, чтобы обеспечить Силы обороны Украины полной взаимосовместимости с НАТО. Членство Украины в НАТО неотвратимо", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, сейчас Киев работает "над практическими шагами приближения страны к членству в альянсе". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказывать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины. Полноценное членство невозможно во время вооруженного конфликта, отметил он. После заседания Совета НАТО-Украина Столтенберг сообщил о предоставлении рекомендаций Украине на пути в НАТО. Рекомендации касаются в том числе борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства, поддержки прав человека, прав меньшинств. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231204/sammit-1913742025.html
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в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, рустем умеров, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Йенс Столтенберг, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО

Умеров рассказал о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал о ситуации на поле боя и заверил, что украинские власти работают над практическими шагами по приближению Украины к членству в альянсе.
«
"Важная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе… Обсудили ситуацию на поле боя и актуальные потребности Украины в зимний период. Работаем в минобороны, чтобы обеспечить Силы обороны Украины полной взаимосовместимости с НАТО. Членство Украины в НАТО неотвратимо", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
20:12
По его словам, сейчас Киев работает "над практическими шагами приближения страны к членству в альянсе".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказывать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины. Полноценное членство невозможно во время вооруженного конфликта, отметил он. После заседания Совета НАТО-Украина Столтенберг сообщил о предоставлении рекомендаций Украине на пути в НАТО. Рекомендации касаются в том числе борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства, поддержки прав человека, прав меньшинств.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе
20:05
 
В миреУкраинаКиевРоссияЙенс СтолтенбергРустем УмеровВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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