Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
Умеров рассказал о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал о ситуации на поле боя и заверил, что украинские власти работают над практическими шагами по приближению Украины к членству в альянсе.
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"Важная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе… Обсудили ситуацию на поле боя и актуальные потребности Украины в зимний период. Работаем в минобороны, чтобы обеспечить Силы обороны Украины полной взаимосовместимости с НАТО. Членство Украины в НАТО неотвратимо", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, сейчас Киев работает "над практическими шагами приближения страны к членству в альянсе".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказывать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины. Полноценное членство невозможно во время вооруженного конфликта, отметил он. После заседания Совета НАТО-Украина Столтенберг сообщил о предоставлении рекомендаций Украине на пути в НАТО. Рекомендации касаются в том числе борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства, поддержки прав человека, прав меньшинств.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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