https://ria.ru/20231204/vrednye_privychki-1913515409.html

Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек

Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек - РИА Новости, 04.12.2023

Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек

Республики Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия — оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых жители наименее привержены вредным привычкам, в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:10

2023-12-04T00:10

2023-12-04T00:34

республика адыгея

магаданская область

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Республики Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия — оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых жители наименее привержены вредным привычкам, в конце списка – регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствует исследование РИА Новости*. Как считали рейтингРейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек подготовлен экспертами РИА Новости на основе данных официальной статистики.Распространение вредных привычек — одна из актуальных проблем российского общества. Бороться с ними возможно только при реализации комплекса мер и, что еще более важно, желания самого населения качественно изменить жизнь и начать заботиться о своем здоровье. Антитабачные и антиалкогольные кампании способствуют увеличению числа приверженцев ЗОЖ среди молодых людей, но о полном искоренении вредных привычек говорить еще рано, считают эксперты.В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При его расчете учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.Использовались показатели за последние три года (2020-2022 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий показатель региона говорит о меньшей распространенности там вредных привычек.В лидерах – Северный КавказЛидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.Кроме вышеперечисленных северокавказских республик, в лидирующую группу рейтинга вошли Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область. По сравнению с результатами прошлого года в этой группе произошла небольшая ротация: Республика Башкортостан улучшила свой итоговый результат на 5,4 балла и вошла в число лидеров, а Тамбовская область, наоборот, покинула первую десятку. Кроме того, внутри группы также произошли изменения, наиболее заметные из которых заключаются в том, что Рязанская и Брянская области потеряли по три и две позиции, сместившись на восьмое и десятое места соответственно, а Кабардино-Балкария, Волгоградская область и Марий Эл улучшили свое положение и прибавили по одной позиции, заняв пятое, шестое и девятое места соответственно.Во всех регионах лидирующей группы есть как сильные, так и слабые стороны. Низкое потребление табачных изделий, что отражается на высоких позициях по данному показателю, характерно для всех регионов первой десятки. Также все перечисленные регионы находятся в верхней половине или середине списка по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.Слабыми сторонами для ряда регионов первой десятки являются объемы потребления алкоголя и показатели, характеризующие распространение наркотических средств.Аутсайдеры рейтинга В замыкающей рейтинг десятке также произошли некоторые изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.Наиболее заметные позитивные изменения в последней десятке рейтинга показали Удмуртия, которая улучшила свои позиции и в рейтинге 2022 года поднялась на 77-е место, а также Амурская область, занявшая 79-ю позицию. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно.Как отмечают специалисты, наиболее острой проблемой всех регионов, входящих в замыкающую рейтинг группу, остается употребление алкоголя и его последствия. По-прежнему самые высокие продажи спиртного в пересчете на одного взрослого человека наблюдаются в Сахалинской области. Кроме того, в регионах данной группы достаточно высоки показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.Динамика рейтингового баллаПо сравнению с прошлым годом в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения в 72 российских регионах рейтинговый балл вырос, в 11 – снизился, в Чеченской Республике и Самарской области - не изменился. Наиболее существенный прирост рейтингового балла показали Московская область (+11 баллов), Тюменская область (+11 баллов), Удмуртия (+10,5 балла), Республика Саха (Якутия) (+10,1 балла) и Мордовия (+10 баллов).Положительную динамику рейтингового балла Подмосковья эксперты объясняют улучшением позиций по всем показателям, входящим в расчет рейтинга по отсутствию вредных привычек среди населения, Тюменской области — четырех показателей из шести и незначительным изменением двух других.Санкт-Петербург продолжает улучшать свои позиции в рейтинге. По итогам 2022 года северная столица заняла 23-е место, что на одну строчку выше, чем годом ранее. Итоговый результат Санкт-Петербурга вырос на пять баллов благодаря снижению потребления табачных изделий, а также снижению уровня показателей преступности, связанных с распространением наркотических средств.Результаты Москвы также улучшились (+2,3 балла), что позволило занять 49-е место в рейтинге. Для столицы самое слабое место – высокий уровень распространения курения табака, но по сравнению с прошлым годом он снизился, при этом остальные показатели изменились незначительно. Сильной стороной обеих столиц эксперты считают невысокий уровень потребления алкоголя, что находит отражение в высоких позициях этих субъектов Федерации и по таким показателям, как зарегистрированный уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертность от причин, вызванных употреблением спиртного.Наиболее заметное снижение итогового результата в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения показали Ямало-Ненецкий автономный округ (-8,6 балла) и Карелия (-6 баллов). В ЯНАО существенное влияние на общий результат оказал рост показателей, связанных с употреблением наркотических средств, а в Карелии увеличились показатели, характеризующих потребление табачных изделий и зарегистрированный уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.Рассматривая показатели рейтинга в отдельности, эксперты отмечают, что по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим, в 73 регионах сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю — в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Новосибирской областях, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутии), Коми и Архангельской области.Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт в нашей стране по итогам 2022 года, по расчетам РИА Новости, составил 7,5 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, немного вырос (7,4 литра). В 36 регионах уровень продаж ниже, чем в среднем по стране. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Республика Адыгея, Удмуртия и Магаданская область.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231204/vrednye_privychki-1912947239.html

https://radiosputnik.ru/20230531/kofe-1875075737.html

https://ria.ru/20230428/kurenie-1868319360.html

https://ria.ru/20231201/zdorove-1913264652.html

https://ria.ru/20230917/zozh-1896759093.html

республика адыгея

магаданская область

удмуртская республика (удмуртия)

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республика адыгея, магаданская область, удмуртская республика (удмуртия), общество