https://ria.ru/20231204/vozdukh-1913754547.html

"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления

"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления - РИА Новости, 04.12.2023

"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления

Контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:26

2023-12-04T21:26

2023-12-04T21:26

в мире

украина

россия

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алексей резников

сергей шойгу

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает газета The Washington Post."Он (Резников. — Прим. ред.) отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, дроны и артиллерия при каждой попытке продвижения. По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком", — пишет издание.В беседе с Остином Резников также отметил, что ВСУ не в состоянии маневрировать из-за "большого количества мин и танковых засад", говорится в материале.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231204/prikaz-1913742762.html

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html

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в мире, украина, россия, киев, алексей резников, сергей шойгу, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины