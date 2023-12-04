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"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления
"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления - РИА Новости, 04.12.2023
"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления
Контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:26
2023-12-04T21:26
2023-12-04T21:26
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает газета The Washington Post."Он (Резников. — Прим. ред.) отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, дроны и артиллерия при каждой попытке продвижения. По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком", — пишет издание.В беседе с Остином Резников также отметил, что ВСУ не в состоянии маневрировать из-за "большого количества мин и танковых засад", говорится в материале.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Нет поддержки": на Украине нашли причину громкого провала наступления
WP: Украина объяснила США провал наступления отсутствием поддержки с воздуха