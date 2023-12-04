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Washington Post назвала победу Украины маловероятной - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 04.12.2023 (обновлено: 17:45 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/voyna-1913700558.html
Washington Post назвала победу Украины маловероятной
Washington Post назвала победу Украины маловероятной - РИА Новости, 04.12.2023
Washington Post назвала победу Украины маловероятной
Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:44
2023-12-04T17:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной. В редакционной колонке издание разбирает причины неудачи украинского контрнаступления. Как отмечает издание, этот год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", но сейчас эти настроения становятся все более блеклыми. Внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, на поле боя ожидания и результаты от украинского контрнаступления стали расходиться. "Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", - пишет газета. По ее данным, неубедительные и обескураживающие первые месяцы контрнаступления ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем. "На это уйдет много лет и много крови. Готова ли к этому Украина?" - задается вопросом неназванный британский чиновник. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Washington Post назвала победу Украины маловероятной

WP: годы войны и разрушений намного более вероятны, чем победа Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной.
В редакционной колонке издание разбирает причины неудачи украинского контрнаступления. Как отмечает издание, этот год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", но сейчас эти настроения становятся все более блеклыми. Внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, на поле боя ожидания и результаты от украинского контрнаступления стали расходиться.
"Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", - пишет газета.
По ее данным, неубедительные и обескураживающие первые месяцы контрнаступления ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем. "На это уйдет много лет и много крови. Готова ли к этому Украина?" - задается вопросом неназванный британский чиновник.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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