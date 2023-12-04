https://ria.ru/20231204/voyna-1913700558.html

Washington Post назвала победу Украины маловероятной

Washington Post назвала победу Украины маловероятной - РИА Новости, 04.12.2023

Washington Post назвала победу Украины маловероятной

Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:44

2023-12-04T17:44

2023-12-04T17:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной. В редакционной колонке издание разбирает причины неудачи украинского контрнаступления. Как отмечает издание, этот год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", но сейчас эти настроения становятся все более блеклыми. Внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, на поле боя ожидания и результаты от украинского контрнаступления стали расходиться. "Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", - пишет газета. По ее данным, неубедительные и обескураживающие первые месяцы контрнаступления ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем. "На это уйдет много лет и много крови. Готова ли к этому Украина?" - задается вопросом неназванный британский чиновник. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина