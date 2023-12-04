Washington Post назвала победу Украины маловероятной
WP: годы войны и разрушений намного более вероятны, чем победа Украины
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post считает победу Украины маловероятной.
В редакционной колонке издание разбирает причины неудачи украинского контрнаступления. Как отмечает издание, этот год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", но сейчас эти настроения становятся все более блеклыми. Внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, на поле боя ожидания и результаты от украинского контрнаступления стали расходиться.
"Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", - пишет газета.
По ее данным, неубедительные и обескураживающие первые месяцы контрнаступления ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем. "На это уйдет много лет и много крови. Готова ли к этому Украина?" - задается вопросом неназванный британский чиновник.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.