https://ria.ru/20231204/vosstanovlenie_dnr-1913527951.html

Камчатка помогает восстанавливать подшефные территории в ДНР

Камчатка помогает восстанавливать подшефные территории в ДНР - РИА Новости, 04.12.2023

Камчатка помогает восстанавливать подшефные территории в ДНР

Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил во время рабочей командировки в Донецкую Народную Республику подшефные Светлодарск и Мироновское, где регион... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:36

2023-12-04T05:36

2023-12-04T05:36

камчатский край

камчатка

камчатский край

донецкая народная республика

владимир солодов

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил во время рабочей командировки в Донецкую Народную Республику подшефные Светлодарск и Мироновское, где регион оказывает помощь в восстановлении объектов, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Мы продолжаем оказывать помощь в восстановлении объектов на подшефных Камчатке территориях. В поселке городского типа Мироновский посетили школу, в которой выполнен большой объем ремонтных работ, в том числе в пищеблоке и спортивном зале. В Светлодарске крупным объектом, в восстановлении которого Камчатка оказывает помощь, является учебно-воспитательный комплекс. Напомню, что ранее регион поставил в учреждение необходимое для актового зала оборудование", - сказал Солодов. Глава Камчатского края встретился с многодетными семьями, которые проживают в Светлодарске и Мироновском. С ними он обсудил, какие дополнительные меры поддержки необходимы в это непростое время семьям, которые растят детей вблизи территорий, где идут обстрелы. В частности, родители обратили внимание на организацию дополнительного образования – обучающих кружков и секций для детей всех возрастов. Солодов поручил проработать этот вопрос, а также решить вопрос с оснащением образовательных классов учебными материалами. "Президент объявил 2024 год годом семьи. Мы и ранее детям особое внимание уделяли, но сейчас, в 2024 году, в связи с тем, что объявлен год семьи, будут организованы дополнительные мероприятия для семей. В первую очередь – для многодетных. И общие меры поддержки, которые по всей стране действуют, вас обязательно коснутся. И мы дальше в работе с Мироновским и Светлодарском будем особое внимание уделять семьям", – сказал губернатор. Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновский. Рабочая группа из Камчатского края помогает в ремонте социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, а также ведется работа по организации поездок для детей в оздоровительные лагеря.

https://ria.ru/20231111/mariupol-1908846982.html

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камчатский край

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камчатка, камчатский край, донецкая народная республика, владимир солодов, общество