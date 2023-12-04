https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html

Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством

Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством

Четверть населения РФ являются добровольцами и волонтерами, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:09

2023-12-04T17:09

2023-12-04T17:35

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Четверть населения РФ являются добровольцами и волонтерами, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение, сказал президент России Владимир Путин."Четверть наших граждан, 25% нашей страны, объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как с добровольцами и волонтерами", - сказал Путин на церемонии награждения международной премии #МыВместе."Это неслучайно, все-таки в традициях, культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение", - добавил президент.Глава государства поздравил участников с предстоящим Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. "Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества – это и экология, и здравоохранение, и образование. Чего только нет", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230804/nagrazhdenie-1888105310.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин