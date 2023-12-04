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Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством - РИА Новости, 04.12.2023
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17:09 04.12.2023 (обновлено: 17:35 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html
Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством
Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством
Четверть населения РФ являются добровольцами и волонтерами, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:09
2023-12-04T17:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Четверть населения РФ являются добровольцами и волонтерами, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение, сказал президент России Владимир Путин."Четверть наших граждан, 25% нашей страны, объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как с добровольцами и волонтерами", - сказал Путин на церемонии награждения международной премии #МыВместе."Это неслучайно, все-таки в традициях, культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение", - добавил президент.Глава государства поздравил участников с предстоящим Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. "Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества – это и экология, и здравоохранение, и образование. Чего только нет", - отметил Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством

Путин оценил число добровольцев и волонтеров в России в 25 процентов населения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Четверть населения РФ являются добровольцами и волонтерами, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение, сказал президент России Владимир Путин.
"Четверть наших граждан, 25% нашей страны, объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как с добровольцами и волонтерами", - сказал Путин на церемонии награждения международной премии #МыВместе.
"Это неслучайно, все-таки в традициях, культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение", - добавил президент.
Глава государства поздравил участников с предстоящим Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. "Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества – это и экология, и здравоохранение, и образование. Чего только нет", - отметил Путин.
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии Экология – дело каждого Анне Пермяковой - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Кириенко наградил волонтера премии "Экология – дело каждого"
4 августа, 09:08
 
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