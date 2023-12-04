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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 04.12.2023 (обновлено: 14:46 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/voennye-1913644465.html
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки - РИА Новости, 04.12.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки
Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:27
2023-12-04T14:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России.
«
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевка
 
 
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