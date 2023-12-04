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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки - РИА Новости, 04.12.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки
Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:27
2023-12-04T14:27
2023-12-04T14:46
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки
Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки