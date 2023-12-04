https://ria.ru/20231204/voennye-1913644465.html

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки - РИА Новости, 04.12.2023

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки

Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:27

2023-12-04T14:27

2023-12-04T14:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

клещеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_28dd66d6be9112c2a36f0037b902fcb4.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

россия

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, клещеевка