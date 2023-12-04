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Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно
Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно - РИА Новости, 04.12.2023
Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно
При досрочном закрытии вклада банки могут пересчитать начисленные проценты, рассказал агентству “Прайм” основатель агентства семейных финансов InvestArt... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T02:17
2023-12-04T02:17
2023-12-04T02:17
экономика
алексей родин
вклады
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. При досрочном закрытии вклада банки могут пересчитать начисленные проценты, рассказал агентству “Прайм” основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.Он приводит пример: если вклад клиента 500 тысяч рублей на год под 12% годовых, то за 11 месяцев начисляется 55 тысяч рублей дохода. Но если снять деньги, не дождавшись окончания срока действия, их пересчитают под 0,01% годовых. В итоге клиент заработаете всего 46 рублей.“Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает”, - пояснил эксперт.Однако некоторые банки забирают лишь часть прибыли - при условии, что деньги лежали на счете больше половины срока. Вкладчику могут оставить от половины до двух третей набежавших процентов по вкладу. Чтобы это понимать, нужно заранее читать условия досрочного погашения в договоре, заключил Родин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей родин, вклады, россия
Экономика, Алексей Родин, Вклады, Россия
Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно
Финансист Родин сообщил о потере почти всего дохода при досрочном снятии вклада