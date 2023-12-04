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Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной - РИА Новости, 04.12.2023
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11:35 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html
Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной
Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной - РИА Новости, 04.12.2023
Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной
Военные действия Венесуэлы против Гайаны для взятия под контроль спорной территории Эссекибо маловероятны после венесуэльского референдума, который проводился,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:35
2023-12-04T11:35
в мире
венесуэла
гайана
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Военные действия Венесуэлы против Гайаны для взятия под контроль спорной территории Эссекибо маловероятны после венесуэльского референдума, который проводился, скорее, для укрепления позиций действующего руководства страны, предположил в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо, которую Венесуэла оспаривает у соседней Гайаны, прошел в воскресенье. По словам председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, участие в голосовании приняли свыше 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. Референдум "поставил Венесуэлу на ноги", заявил президент страны Николас Мадуро. "Референдум для него - это способ поддержки собственного правительства и демонстрация того, что по этому вопросу он защищает венесуэльский суверенитет. Но я, честно говоря, не жду каких-то силовых действий, попытки взять под контроль район, который Венесуэла у Гайаны оспаривает", - сказал Хейфец. По его мнению, президент Мадуро и не планировал принимать силовые меры. Неслучайно референдум был консультационным, и его результаты ни к каким шагам не обязывают, добавил он. Собеседник отметил, что Гайана пользуется внушительной поддержкой на международной арене. Даже Бразилия, Куба и Колумбия, которые "положительно или спокойно относятся к правительству Мадуро", не отнеслись бы с пониманием к силовым действиям Венесуэлы. Хотя вопрос Эссекибо может обсуждаться руководителями России и Венесуэлы, позиция Москвы не будет однозначно провенесуэльской, считает Хейфец. Он объяснил, что РФ поддерживает с Гайаной давние связи, и на территории страны работает российский бизнес. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231204/referendum-1913540403.html
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html
https://ria.ru/20230924/baza-1898274350.html
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в мире, венесуэла, гайана, россия
В мире, Венесуэла, Гайана, Россия
Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной

Эксперт: Венесуэла вряд ли будет воевать с Гайаной за территорию Эссекибо

© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские гвардейцы
Венесуэльские гвардейцы - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские гвардейцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Военные действия Венесуэлы против Гайаны для взятия под контроль спорной территории Эссекибо маловероятны после венесуэльского референдума, который проводился, скорее, для укрепления позиций действующего руководства страны, предположил в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо, которую Венесуэла оспаривает у соседней Гайаны, прошел в воскресенье. По словам председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, участие в голосовании приняли свыше 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. Референдум "поставил Венесуэлу на ноги", заявил президент страны Николас Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. 3 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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"Референдум для него - это способ поддержки собственного правительства и демонстрация того, что по этому вопросу он защищает венесуэльский суверенитет. Но я, честно говоря, не жду каких-то силовых действий, попытки взять под контроль район, который Венесуэла у Гайаны оспаривает", - сказал Хейфец. По его мнению, президент Мадуро и не планировал принимать силовые меры. Неслучайно референдум был консультационным, и его результаты ни к каким шагам не обязывают, добавил он.
Собеседник отметил, что Гайана пользуется внушительной поддержкой на международной арене. Даже Бразилия, Куба и Колумбия, которые "положительно или спокойно относятся к правительству Мадуро", не отнеслись бы с пониманием к силовым действиям Венесуэлы.
Хотя вопрос Эссекибо может обсуждаться руководителями России и Венесуэлы, позиция Москвы не будет однозначно провенесуэльской, считает Хейфец. Он объяснил, что РФ поддерживает с Гайаной давние связи, и на территории страны работает российский бизнес.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса
19 ноября, 09:23
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
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В миреВенесуэлаГайанаРоссия
 
 
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