Эксперт предположил, что Венесуэла не будет воевать с Гайаной
Эксперт: Венесуэла вряд ли будет воевать с Гайаной за территорию Эссекибо
© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские гвардейцы
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские гвардейцы. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Военные действия Венесуэлы против Гайаны для взятия под контроль спорной территории Эссекибо маловероятны после венесуэльского референдума, который проводился, скорее, для укрепления позиций действующего руководства страны, предположил в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо, которую Венесуэла оспаривает у соседней Гайаны, прошел в воскресенье. По словам председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, участие в голосовании приняли свыше 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. Референдум "поставил Венесуэлу на ноги", заявил президент страны Николас Мадуро.
"Референдум для него - это способ поддержки собственного правительства и демонстрация того, что по этому вопросу он защищает венесуэльский суверенитет. Но я, честно говоря, не жду каких-то силовых действий, попытки взять под контроль район, который Венесуэла у Гайаны оспаривает", - сказал Хейфец. По его мнению, президент Мадуро и не планировал принимать силовые меры. Неслучайно референдум был консультационным, и его результаты ни к каким шагам не обязывают, добавил он.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.