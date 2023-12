https://ria.ru/20231204/universitet-1913574356.html

В Китае открылся офис Университета Иннополис

В Китае открылся офис Университета Иннополис - РИА Новости, 04.12.2023

В Китае открылся офис Университета Иннополис

Университет Иннополис из Татарстана открыл офис в китайском Ханчжоу, на базе которого планирует продвигать образовательные услуги республики и стимулировать... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:13

КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Университет Иннополис из Татарстана открыл офис в китайском Ханчжоу, на базе которого планирует продвигать образовательные услуги республики и стимулировать товарооборот, сообщает российский вуз. "На базе штаб-квартиры российского ИТ-вуза в городе Ханчжоу планируется продвижение продуктов и образовательных услуг Университета Иннополис и Республики Татарстан на рынке Китая и стимулирование взаимовыгодного товарооборота", - говорится в сообщении. В рамках расширяющегося сотрудничества планируются поставки в Россию оборудования, роботов, электроники и микроэлектроники, комплектующих для беспилотных авиационных систем и БПЛА. В образовательной сфере стороны намерены решать задачи по студенческому и академическому обменам между Университетом Иннополис и вузами-партнерами Китая. Отдельное направление сотрудничества - экспорт технологий, реализация и продвижение исследовательских и технологических проектов, цифровых лабораторий, организация и участие в профильных выставках и форумах, локализация решений российского ИТ-вуза в КНР. Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, открытие офиса в Китае - важный шаг в развитии инновационных и образовательных проектов университета и Татарстана и масштабировании их на рынках дружественных стран. "Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдет в Казани в следующем году", - сказал он. Во время открытия представительства Университет Иннополис подписал соглашение о сотрудничестве с центром трансфера и коммерциализации технологий Zhejiang Intellectual Property Exchange Center Co., Ltd. В рамках партнерства запланировано создание совместного международного российско-китайского центра коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Также соглашения о сотрудничестве подписаны с четырьмя ключевыми партнерами: мегазаводом коллаборативной и промышленной робототехники в Китае Shanghai Zhongke SIASUN Robot&Automation Co.,Ltd, производителем чипов и сопровождающих технологий SynoData, компанией по производству робототехники для логистики и автоматизации производств IplusMobot, высокотехнологичным центром разработки и производства экзоскелетных роботов и технологий интеллектуального управления в области робототехники RobotCT Development CO., LTD. Университет Иннополис уже сотрудничает с тремя вузами Китая и производителем электрооборудования Shenhao Technology Co., Ltd. Всего у вуза в партнерстве 297 ведущих ИТ-компаний России и 48 академических организаций по всему миру.

