https://ria.ru/20231204/ukraina-1913638379.html

Медведчук заявил, что Украина стала самой бедной страной Европы

Медведчук заявил, что Украина стала самой бедной страной Европы - РИА Новости, 04.12.2023

Медведчук заявил, что Украина стала самой бедной страной Европы

Украина, выбрав западный вектор развития, начала резко беднеть и стала самой бедной страной Европы, считает украинский оппозиционер, председатель совета... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:07

2023-12-04T14:07

2023-12-04T14:07

украина

виктор медведчук

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украина, выбрав западный вектор развития, начала резко беднеть и стала самой бедной страной Европы, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Миф о том, что Украина, выбрав курс на ЕС, стала резко богатеть, что вызвало "зависть" России, а эта "зависть" явилась причиной войны, широко тиражируется на Западе. Этот миф уникален тем, что обычно политический миф хоть на чем-то да основывается, а в этом нет ни слова правды. Во-первых, "окончательно выбрав западный вектор", и без того небогатая Украина начала резко беднеть, став самой бедной страной Европы", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина". По его словам, в 2023 году Украина Зеленского в полной мере ощутила на себе комплекс мер "европейского добрососедства" в торгово-экономической сфере. "Киеву навязали ложный и заведомо проигрышный концепт европейского вектора экономической интеграции, создали абсолютно дискриминационную зону свободной торговли с ЕС, и все это сегодня дополняется комплексом новых ограничительных мер в отношении украинского бизнеса". Он сообщил, что Европейская комиссия в мае ввела эмбарго, запретив импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. После 15 сентября последовали односторонние меры по запрету на импорт украинской сельскохозяйственной продукции прежде всего со стороны Польши и Венгрии. Также польские перевозчики заблокировали движение грузового автомобильного транспорта на крупнейших пунктах пропуска польско-украинской границы. Параллельно Венгрия 2 декабря перекрыла въезд для украинского грузового автомобильного транспорта, следующего из Словакии. "Что это, как не открытие экономического фронта ЕС против Украины? На Украине в один голос проецируют катастрофические последствия для экономики в случае продолжения и/или расширения транспортной блокады. Стране прогнозируют скачок инфляции, сокращение объемов внешней торговли и спад экономической активности. Казалось бы, согласно легенде об европейской интеграции, все должно обстоять совершенно иначе, но вот она, реальность", - сказал Медведчук. Он отметил, что нынешний год в который раз подчеркнул, что Украина в ЕС никому не нужна. "Можно ли было предвидеть такой сценарий событий? Конечно! Возвращаясь к истокам проблемы, в 2013 год, напомню, что в тот период на Украине именно Общественное движение "Украинский выбор" сделало акцент как раз на экономических последствиях подписания кабальных условий Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли с ЕС. Однако власть проигнорировала наши расчеты и негативные прогнозные сценарии, парафировав и безоговорочно приняв навязанные нормы. В этом фундаментальная причина катастрофического экономического краха Украины", - сказал политик. По его словам, для нынешней Украины курс на евроинтеграцию является проигрышем по всем направлениям - в экономическом, политическом плане, сдача политического суверенитета, "Украина не будет больше управляться из Киева, а станет бедной, бесправной европейской провинцией". "Один из примеров — немыслимое вмешательство в систему формирования Конституционного суда и правоохранительных органов Украины. В-третьих, полная потеря своей реальной идентичности, ведь западные хозяева не скрывают, что хотят создать новый народ, очищенный от памяти, веры и моральных устоев прошлого. И с уничтожением "неправильного" народа, его религии, языка и ментальности команда Зеленского продолжает преступно с этим справляться — украинцы уничтожаются как экономически, так и физически", - отметил Медведчук.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, евросоюз, в мире