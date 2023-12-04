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При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 04.12.2023
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14:01 04.12.2023 (обновлено: 14:10 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913636231.html
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 04.12.2023
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных
Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:01
2023-12-04T14:10
вооруженные силы украины
андрей алексеенко
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в понедельник в своем Telegram-канале."Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал Алексеенко.Кроме того, по его словам, в воскресенье ВСУ атаковали дроном грузовик обычного фермера из поселка Рогачики."Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - подчеркнул Алексеенко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
херсонская область
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вооруженные силы украины, андрей алексеенко, херсонская область
Вооруженные силы Украины, Андрей Алексеенко, Херсонская область
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных

Алексеенко: при атаке ВСУ машины МЧС под Алешками пострадали двое пожарных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в понедельник в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал Алексеенко.
Кроме того, по его словам, в воскресенье ВСУ атаковали дроном грузовик обычного фермера из поселка Рогачики.
"Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:31
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2023Посмотреть
 
Вооруженные силы УкраиныАндрей АлексеенкоХерсонская область
 
 
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