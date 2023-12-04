https://ria.ru/20231204/ukraina-1913636231.html

При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных

При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 04.12.2023

При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных

Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:01

2023-12-04T14:01

2023-12-04T14:10

вооруженные силы украины

андрей алексеенко

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в понедельник в своем Telegram-канале."Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал Алексеенко.Кроме того, по его словам, в воскресенье ВСУ атаковали дроном грузовик обычного фермера из поселка Рогачики."Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - подчеркнул Алексеенко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.

херсонская область

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вооруженные силы украины, андрей алексеенко, херсонская область