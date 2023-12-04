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При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 04.12.2023
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных
Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:01
2023-12-04T14:01
2023-12-04T14:10
вооруженные силы украины
андрей алексеенко
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Украинские войска под Алешками Херсонской области атаковали машину МЧС с помощью дрона - тяжелые ранения получили двое пожарных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в понедельник в своем Telegram-канале."Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал Алексеенко.Кроме того, по его словам, в воскресенье ВСУ атаковали дроном грузовик обычного фермера из поселка Рогачики."Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - подчеркнул Алексеенко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
херсонская область
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, андрей алексеенко, херсонская область
Вооруженные силы Украины, Андрей Алексеенко, Херсонская область
При атаке ВСУ машины МЧС в Херсонской области пострадали двое пожарных
Алексеенко: при атаке ВСУ машины МЧС под Алешками пострадали двое пожарных