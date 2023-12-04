https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке - РИА Новости, 04.12.2023

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:37

2023-12-04T11:37

2023-12-04T12:46

европа

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы."Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за усиления правых в ЕС.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913579322.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, украина, дмитрий песков