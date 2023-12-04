https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке - РИА Новости, 04.12.2023
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:37
2023-12-04T11:37
2023-12-04T12:46
европа
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы."Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за усиления правых в ЕС.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913579322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, дмитрий песков
Европа, Украина, Дмитрий Песков
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Песков назвал отправку средств ЕС на Украину сжиганием денег в бездонной бочке