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Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке - РИА Новости, 04.12.2023
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11:37 04.12.2023 (обновлено: 12:46 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке - РИА Новости, 04.12.2023
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:37
2023-12-04T12:46
европа
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы."Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за усиления правых в ЕС.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913579322.html
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европа, украина, дмитрий песков
Европа, Украина, Дмитрий Песков
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

Песков назвал отправку средств ЕС на Украину сжиганием денег в бездонной бочке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы.
"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за усиления правых в ЕС.
Болгарский БТР-60ПБ-МД1 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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ЕвропаУкраинаДмитрий Песков
 
 
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