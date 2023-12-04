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Посол Украины рассказал о работе с Варшавой по теме разблокировки границ - РИА Новости, 04.12.2023
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08:18 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913536820.html
Посол Украины рассказал о работе с Варшавой по теме разблокировки границ
Посол Украины рассказал о работе с Варшавой по теме разблокировки границ - РИА Новости, 04.12.2023
Посол Украины рассказал о работе с Варшавой по теме разблокировки границ
Украина и Польша нашли определенные точки соприкосновения и "достаточно компромиссов", чтобы прекратить блокировку границ, где образовались огромные очереди... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:18
2023-12-04T08:18
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина и Польша нашли определенные точки соприкосновения и "достаточно компромиссов", чтобы прекратить блокировку границ, где образовались огромные очереди грузовиков, заявил украинский посол в Польше Василий Зварич. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. "Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, достаточно, чтобы прекратить протест", - сказал Зварич в комментарии агентству Укринформ. Зварич напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб украинской экономике и считает, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались". Украинский посол подчеркнул, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки является компетенцией ЕС, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913521862.html
https://ria.ru/20231203/polsha-1913431481.html
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в мире, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Варшава, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Евросоюз
Посол Украины рассказал о работе с Варшавой по теме разблокировки границ

Посол Украины: Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина и Польша нашли определенные точки соприкосновения и "достаточно компромиссов", чтобы прекратить блокировку границ, где образовались огромные очереди грузовиков, заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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"Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, достаточно, чтобы прекратить протест", - сказал Зварич в комментарии агентству Укринформ.
Зварич напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб украинской экономике и считает, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались". Украинский посол подчеркнул, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки является компетенцией ЕС, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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