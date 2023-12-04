https://ria.ru/20231204/ukraina-1913525249.html

Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией

Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией - РИА Новости, 04.12.2023

Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T04:41

2023-12-04T04:41

2023-12-04T06:00

украина

россия

киев

алексей данилов

валерий залужный

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg

ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией."Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", - заявил он в интервью в интервью японской телекомпании NHK.При этом Данилов вновь призвал дать Украине больше оружия. "Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если есть те или иные задержки, то, соответственно, есть и определенная задержка в движении к победе", - сказал он. Ранее главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позднее Владимир Зеленский был вынужден оправдываться, заявив, что "это не патовая ситуация". Однако мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами Залужного.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, алексей данилов, валерий залужный, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире