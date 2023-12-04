https://ria.ru/20231204/ukraina-1913525249.html
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:41
2023-12-04T04:41
2023-12-04T06:00
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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией."Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", - заявил он в интервью в интервью японской телекомпании NHK.При этом Данилов вновь призвал дать Украине больше оружия. "Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если есть те или иные задержки, то, соответственно, есть и определенная задержка в движении к победе", - сказал он. Ранее главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позднее Владимир Зеленский был вынужден оправдываться, заявив, что "это не патовая ситуация". Однако мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами Залужного.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html
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Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, В мире
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов признал ведение позиционной борьбы с Россией