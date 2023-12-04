Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 04.12.2023 (обновлено: 06:00 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913525249.html
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:41
2023-12-04T06:00
украина
россия
киев
алексей данилов
валерий залужный
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией.&quot;Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество&quot;, - заявил он в интервью в интервью японской телекомпании NHK.При этом Данилов вновь призвал дать Украине больше оружия. "Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если есть те или иные задержки, то, соответственно, есть и определенная задержка в движении к победе", - сказал он. Ранее главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позднее Владимир Зеленский был вынужден оправдываться, заявив, что "это не патовая ситуация". Однако мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами Залужного.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, алексей данилов, валерий залужный, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, В мире
Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов признал ведение позиционной борьбы с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией.
«

"Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", - заявил он в интервью в интервью японской телекомпании NHK.

При этом Данилов вновь призвал дать Украине больше оружия. "Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если есть те или иные задержки, то, соответственно, есть и определенная задержка в движении к победе", - сказал он.
Ранее главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позднее Владимир Зеленский был вынужден оправдываться, заявив, что "это не патовая ситуация". Однако мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами Залужного.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией
04:13
 
УкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала