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СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
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04:13 04.12.2023 (обновлено: 15:18 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html
СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией
СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией
Чуть менее половины (44 процента) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:13
2023-12-04T15:18
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чуть менее половины (44 процента) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты ноябрьского соцопроса группы "Рейтинг".В то же время 48 процентов жителей Украины выступают за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. Как отмечает "Страна.ua", прошлой зимой и летом количество сторонников этой точки зрения составляло 60 процентов.О готовности к компромиссам в основном заявляет возрастная группа 18-35 лет (45 процентов), сторонников этого больше на востоке Украины (51 процент). При этом сторонников продолжения боевых действий больше в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны (по 50 процентов).Как сообщало в ноябре агентство Bloomberg, часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией. Как указывало издание, разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231129/peregovory-1912673626.html
https://ria.ru/20231128/doverie-1912344886.html
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60
в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией

"Страна.ua": 44% украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чуть менее половины (44 процента) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты ноябрьского соцопроса группы "Рейтинг".
В то же время 48 процентов жителей Украины выступают за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. Как отмечает "Страна.ua", прошлой зимой и летом количество сторонников этой точки зрения составляло 60 процентов.
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О готовности к компромиссам в основном заявляет возрастная группа 18-35 лет (45 процентов), сторонников этого больше на востоке Украины (51 процент). При этом сторонников продолжения боевых действий больше в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны (по 50 процентов).
Как сообщало в ноябре агентство Bloomberg, часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией. Как указывало издание, разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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