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Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии - РИА Новости, 04.12.2023
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08:00 04.12.2023 (обновлено: 08:13 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии - РИА Новости, 04.12.2023
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. О начале конца... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:00
2023-12-04T08:13
валерий залужный
владимир зеленский
руслан бортник
украина
политика
выборы
спецоперация
спецоперация на востоке украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. О начале конца президентства Зеленского — в материале РИА Новости.Тайное стало явнымБританский журнал The Economist утверждает: киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и внутренние противники. Политическую жизнь в условиях военного положения заморозили, но сейчас опять разворачивается борьба за власть. И Зеленский видит в главкоме ВСУ конкурента.Как признался журналу один из депутатов Верховной рады, их грызня уже дестабилизировала Украину. Обе стороны допускают ошибки, а попытки Зеленского подавить инакомыслие только усугубляют ситуацию. "У них ужасные отношения", — констатирует издание.Примечательно, что именно в The Economist Залужный опубликовал статью, с которой все началось. Боевые действия зашли в тупик, заявил главком. Зеленский отреагировал: упрекнул генерала в неумении выбирать заголовки, а затем посоветовал ему держаться подальше от политики.Источники The Economist в киевской правящей элите объясняют этот конфликт провалом контрнаступления. В правительстве понимают, что выводы Залужного справедливы, но публично признать это не могут. И ищут крайнего, чтобы переложить ответственность. В частности, говорят: генералы не умеют воевать, потому что их учили по советским учебникам. Военные отвечают: лучше бы им не мешали разные советчики, которые сами в армии не служили.Генерал в окруженииВсе громче призывы отправить Залужного в отставку. Так, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая обвинила главкома в отсутствии плана боевых действий на 2024-й. По ее словам, военные ничего толком не предпринимают — лишь требуют по 20 тысяч новобранцев в месяц. Особенно Безуглую возмутило то, что Залужный находит время для отдыха с женой и друзьями.Глава фракции правящий партии Давид Арахамия ее поддержал: депутаты давно ждут от Залужного план на следующий год, но ничего так и не увидели. А это прямая обязанность военных.По данным СМИ, Зеленский запретил руководителям военных администраций (губернаторам) общаться с Залужным — чтобы не создавали вокруг главкома "ажиотаж".Министр обороны Рустем Умеров предупредил: в армии грядут кадровые перестановки. Пока речь о командующих Объединенными силами и Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергее Наеве и Александре Тарнавском. Однако, уточнил Умеров, власти работают над повышением эффективности ВСУ. При этом продолжается следствие по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022-м. По сведениям западных СМИ, Залужный там пока свидетель, но может стать подозреваемым.В ответ сторонники Залужного грозят государственным переворотом. "Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную", — пообещал Александр Леменов, известный активист, близкий к западным структурам. По результатам опросов, приведенным в The Economist, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного — уже 70%.Раскол нарастаетУкраинского военного эксперта Олега Старикова удивляет требование "плана войны": это политический термин, генерал может предоставить только план операции и кампании. И ознакомиться с ним в полном объеме имеет право лишь президент. "В истории был единственный "план войны" — "Барбаросса", разработанный фашистами для захвата Москвы", — добавил аналитик в интервью национальному медиа.Политолог Руслан Бортник тоже указывает на эту странность. "Если депутаты хотят, чтобы Залужного уволили, нужно обращаться к президенту. А главком правильно делает, что не вступает с ними в дискуссии. Это дало бы дополнительный повод его противникам требовать отставку под предлогом того, что генерал занялся политикой", — подчеркивает эксперт.Впрочем, он считает, что откровения Залужного на тему личных качеств некоторых представителей правящей украинской элиты, коррупции и процессов принятия военно-политических решений способны взорвать страну изнутри. "Нужно понимать, что его поддерживают не только многие украинцы, включая армию, но и на Западе", — предупреждает Бортник. Когда Зеленский решит уволить Залужного, ему придется опасаться даже собственной охраны, заключает политолог."В 2009-м Виктор Ющенко запретил губернаторам общаться с Юлией Тимошенко, которая тогда была премьер-министром. История повторяется. Видимо, Зеленский чувствует себя очень неуверенно, а главы регионов, наоборот, хотят на всякий случай поддерживать хорошие отношения с Залужным", — рассуждает глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что посредством Залужного США дают понять Зеленскому: у них есть альтернативный кандидат, в случае чего обойдемся и без тебя. "Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле — до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Слишком поздно Зеленский осознал, что натворил. Вот и пытается сейчас спасти свою жизнь.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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валерий залужный, владимир зеленский, руслан бортник, украина, политика, выборы, спецоперация, спецоперация на востоке украины, давид арахамия, рустем умеров
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Украина, Политика, Выборы, Спецоперация, Спецоперация на востоке Украины, Давид Арахамия, Рустем Умеров
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии

Рейтинг Зеленского оказался в два раза ниже, чем у главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. О начале конца президентства Зеленского — в материале РИА Новости.

Тайное стало явным

Британский журнал The Economist утверждает: киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и внутренние противники. Политическую жизнь в условиях военного положения заморозили, но сейчас опять разворачивается борьба за власть. И Зеленский видит в главкоме ВСУ конкурента.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Как признался журналу один из депутатов Верховной рады, их грызня уже дестабилизировала Украину. Обе стороны допускают ошибки, а попытки Зеленского подавить инакомыслие только усугубляют ситуацию. "У них ужасные отношения", — констатирует издание.
Примечательно, что именно в The Economist Залужный опубликовал статью, с которой все началось. Боевые действия зашли в тупик, заявил главком. Зеленский отреагировал: упрекнул генерала в неумении выбирать заголовки, а затем посоветовал ему держаться подальше от политики.
Источники The Economist в киевской правящей элите объясняют этот конфликт провалом контрнаступления. В правительстве понимают, что выводы Залужного справедливы, но публично признать это не могут. И ищут крайнего, чтобы переложить ответственность. В частности, говорят: генералы не умеют воевать, потому что их учили по советским учебникам. Военные отвечают: лучше бы им не мешали разные советчики, которые сами в армии не служили.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Зеленский испугался "боевых магов". Киев готовят к неизбежному
27 ноября, 08:00

Генерал в окружении

Все громче призывы отправить Залужного в отставку. Так, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая обвинила главкома в отсутствии плана боевых действий на 2024-й. По ее словам, военные ничего толком не предпринимают — лишь требуют по 20 тысяч новобранцев в месяц. Особенно Безуглую возмутило то, что Залужный находит время для отдыха с женой и друзьями.
Глава фракции правящий партии Давид Арахамия ее поддержал: депутаты давно ждут от Залужного план на следующий год, но ничего так и не увидели. А это прямая обязанность военных.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
По данным СМИ, Зеленский запретил руководителям военных администраций (губернаторам) общаться с Залужным — чтобы не создавали вокруг главкома "ажиотаж".
Министр обороны Рустем Умеров предупредил: в армии грядут кадровые перестановки. Пока речь о командующих Объединенными силами и Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергее Наеве и Александре Тарнавском. Однако, уточнил Умеров, власти работают над повышением эффективности ВСУ. При этом продолжается следствие по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022-м. По сведениям западных СМИ, Залужный там пока свидетель, но может стать подозреваемым.
В ответ сторонники Залужного грозят государственным переворотом. "Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную", — пообещал Александр Леменов, известный активист, близкий к западным структурам. По результатам опросов, приведенным в The Economist, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного — уже 70%.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского
27 сентября, 08:00

Раскол нарастает

Украинского военного эксперта Олега Старикова удивляет требование "плана войны": это политический термин, генерал может предоставить только план операции и кампании. И ознакомиться с ним в полном объеме имеет право лишь президент. "В истории был единственный "план войны" — "Барбаросса", разработанный фашистами для захвата Москвы", — добавил аналитик в интервью национальному медиа.
Политолог Руслан Бортник тоже указывает на эту странность. "Если депутаты хотят, чтобы Залужного уволили, нужно обращаться к президенту. А главком правильно делает, что не вступает с ними в дискуссии. Это дало бы дополнительный повод его противникам требовать отставку под предлогом того, что генерал занялся политикой", — подчеркивает эксперт.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Впрочем, он считает, что откровения Залужного на тему личных качеств некоторых представителей правящей украинской элиты, коррупции и процессов принятия военно-политических решений способны взорвать страну изнутри. "Нужно понимать, что его поддерживают не только многие украинцы, включая армию, но и на Западе", — предупреждает Бортник. Когда Зеленский решит уволить Залужного, ему придется опасаться даже собственной охраны, заключает политолог.
"В 2009-м Виктор Ющенко запретил губернаторам общаться с Юлией Тимошенко, которая тогда была премьер-министром. История повторяется. Видимо, Зеленский чувствует себя очень неуверенно, а главы регионов, наоборот, хотят на всякий случай поддерживать хорошие отношения с Залужным", — рассуждает глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что посредством Залужного США дают понять Зеленскому: у них есть альтернативный кандидат, в случае чего обойдемся и без тебя. "Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле — до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Слишком поздно Зеленский осознал, что натворил. Вот и пытается сейчас спасти свою жизнь.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
8 августа, 08:00
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРуслан БортникУкраинаПолитикаВыборыСпецоперацияСпецоперация на востоке УкраиныДавид АрахамияРустем Умеров
 
 
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