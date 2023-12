https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии

Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. О начале конца президентства Зеленского — в материале РИА Новости.Тайное стало явнымБританский журнал The Economist утверждает: киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и внутренние противники. Политическую жизнь в условиях военного положения заморозили, но сейчас опять разворачивается борьба за власть. И Зеленский видит в главкоме ВСУ конкурента.Как признался журналу один из депутатов Верховной рады, их грызня уже дестабилизировала Украину. Обе стороны допускают ошибки, а попытки Зеленского подавить инакомыслие только усугубляют ситуацию. "У них ужасные отношения", — констатирует издание.Примечательно, что именно в The Economist Залужный опубликовал статью, с которой все началось. Боевые действия зашли в тупик, заявил главком. Зеленский отреагировал: упрекнул генерала в неумении выбирать заголовки, а затем посоветовал ему держаться подальше от политики.Источники The Economist в киевской правящей элите объясняют этот конфликт провалом контрнаступления. В правительстве понимают, что выводы Залужного справедливы, но публично признать это не могут. И ищут крайнего, чтобы переложить ответственность. В частности, говорят: генералы не умеют воевать, потому что их учили по советским учебникам. Военные отвечают: лучше бы им не мешали разные советчики, которые сами в армии не служили.Генерал в окруженииВсе громче призывы отправить Залужного в отставку. Так, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая обвинила главкома в отсутствии плана боевых действий на 2024-й. По ее словам, военные ничего толком не предпринимают — лишь требуют по 20 тысяч новобранцев в месяц. Особенно Безуглую возмутило то, что Залужный находит время для отдыха с женой и друзьями.Глава фракции правящий партии Давид Арахамия ее поддержал: депутаты давно ждут от Залужного план на следующий год, но ничего так и не увидели. А это прямая обязанность военных.По данным СМИ, Зеленский запретил руководителям военных администраций (губернаторам) общаться с Залужным — чтобы не создавали вокруг главкома "ажиотаж".Министр обороны Рустем Умеров предупредил: в армии грядут кадровые перестановки. Пока речь о командующих Объединенными силами и Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергее Наеве и Александре Тарнавском. Однако, уточнил Умеров, власти работают над повышением эффективности ВСУ. При этом продолжается следствие по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022-м. По сведениям западных СМИ, Залужный там пока свидетель, но может стать подозреваемым.В ответ сторонники Залужного грозят государственным переворотом. "Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную", — пообещал Александр Леменов, известный активист, близкий к западным структурам. По результатам опросов, приведенным в The Economist, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного — уже 70%.Раскол нарастаетУкраинского военного эксперта Олега Старикова удивляет требование "плана войны": это политический термин, генерал может предоставить только план операции и кампании. И ознакомиться с ним в полном объеме имеет право лишь президент. "В истории был единственный "план войны" — "Барбаросса", разработанный фашистами для захвата Москвы", — добавил аналитик в интервью национальному медиа.Политолог Руслан Бортник тоже указывает на эту странность. "Если депутаты хотят, чтобы Залужного уволили, нужно обращаться к президенту. А главком правильно делает, что не вступает с ними в дискуссии. Это дало бы дополнительный повод его противникам требовать отставку под предлогом того, что генерал занялся политикой", — подчеркивает эксперт.Впрочем, он считает, что откровения Залужного на тему личных качеств некоторых представителей правящей украинской элиты, коррупции и процессов принятия военно-политических решений способны взорвать страну изнутри. "Нужно понимать, что его поддерживают не только многие украинцы, включая армию, но и на Западе", — предупреждает Бортник. Когда Зеленский решит уволить Залужного, ему придется опасаться даже собственной охраны, заключает политолог."В 2009-м Виктор Ющенко запретил губернаторам общаться с Юлией Тимошенко, которая тогда была премьер-министром. История повторяется. Видимо, Зеленский чувствует себя очень неуверенно, а главы регионов, наоборот, хотят на всякий случай поддерживать хорошие отношения с Залужным", — рассуждает глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что посредством Залужного США дают понять Зеленскому: у них есть альтернативный кандидат, в случае чего обойдемся и без тебя. "Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле — до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Слишком поздно Зеленский осознал, что натворил. Вот и пытается сейчас спасти свою жизнь.

