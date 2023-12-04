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Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана
Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана - РИА Новости, 04.12.2023
Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:32
2023-12-04T13:32
2023-12-04T13:32
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. "Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков из Ливана в направлении Хар-Дов на севере Израиля... Также был зафиксирован пуск в направлении Мисгав-Ам на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам пусков", - говорится в сообщении армии.Как отмечается, в воскресенье истребитель ВВС Израиля успешно перехватил "вражеский самолет, который направлялся на израильскую территорию из Ливана". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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РИА Новости
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана
ЦАХАЛ: Израиль нанес удар в ответ на несколько пусков с территории Ливана