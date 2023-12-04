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Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана

Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана - РИА Новости, 04.12.2023

Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:32

2023-12-04T13:32

2023-12-04T13:32

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. "Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков из Ливана в направлении Хар-Дов на севере Израиля... Также был зафиксирован пуск в направлении Мисгав-Ам на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам пусков", - говорится в сообщении армии.Как отмечается, в воскресенье истребитель ВВС Израиля успешно перехватил "вражеский самолет, который направлялся на израильскую территорию из Ливана". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас