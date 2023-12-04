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Израильские военные заявили об ударе по складу оружия "Хезболлы"

Израильские военные заявили об ударе по складу оружия "Хезболлы" - РИА Новости, 04.12.2023

Израильские военные заявили об ударе по складу оружия "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на обстрел из Ливана нанесла удар по складу оружия ливанского шиитского движения "Хезболлах". РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:09

2023-12-04T19:09

2023-12-04T19:34

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

ливан

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на обстрел из Ливана нанесла удар по складу оружия ливанского шиитского движения "Хезболлах"."В ответ на минометный обстрел поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Араб-аль-Арамше солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по складу оружия "Хезболлах" на ливанской территории некоторое время назад", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Как отмечается, также было зафиксировано несколько пусков в сторону Тель-Хая, Кирьят-Шмоны и поста Армии обороны Израиля в районе Штулы, ЦАХАЛ нанес удары по источникам пусков в Ливане.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, ливан