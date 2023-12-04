https://ria.ru/20231204/uchitelya-1913758905.html

Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь

Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь - РИА Новости, 04.12.2023

Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь

Учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:00

2023-12-04T22:00

2023-12-04T22:17

владимир путин

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

учителя

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве. И повторяю, надо над этим подумать и принять соответствующие решения, которые ситуацию будут менять к лучшему с точки зрения защиты прав учителей в данном случае", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), учителя