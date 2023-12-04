https://ria.ru/20231204/uchitelya-1913758905.html
Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь
Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь - РИА Новости, 04.12.2023
Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь
Учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:00
2023-12-04T22:00
2023-12-04T22:17
владимир путин
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
учителя
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве. И повторяю, надо над этим подумать и принять соответствующие решения, которые ситуацию будут менять к лучшему с точки зрения защиты прав учителей в данном случае", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), учителя
Владимир Путин, Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), учителя
Путин призвал оградить учителей от вмешательства в их жизнь
Путин: нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь