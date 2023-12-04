https://ria.ru/20231204/ucheniya-1913533891.html

СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные

СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные

Впервые в командно-штабных учениях Японии и США "Ямадзакура" ("Горная сакура") принимают участие военные Австралии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:40

2023-12-04T07:40

2023-12-04T07:40

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ТОКИО, 4 дек - РИА Новости. Впервые в командно-штабных учениях Японии и США "Ямадзакура" ("Горная сакура") принимают участие военные Австралии, сообщил телеканал NHK. Крупномасштабные учения проводятся с 1982 года и отрабатывают ситуацию по защите Японии. Сейчас они проводятся в 82-й раз, но австралийские военные участвуют впервые. "Мы продемонстрируем тесную связь Японии, США и Австралии внутри страны и вовне и внесем вклад в стабильность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии открытия учений на базе сухопутных сил самообороны Японии "Асака" в Токио командующий сухопутными войсками Японии Редзи Такэмото. Учения отрабатывают ситуацию, когда Япония подверглась нападению, а войска США и Австралии направлены для оказания помощи и совместно с японскими силами самообороны отражают нападение. Австралийские военные будут действовать под командованием США. В июне этого года министры обороны трех стан договорились о расширении совместных учений в виду активизации Китая. Учения продлятся до 13 декабря.

https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905428470.html

https://ria.ru/20231004/mo-1900471774.html

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япония, сша, австралия, в мире