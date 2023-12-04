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СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные - РИА Новости, 04.12.2023
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07:40 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/ucheniya-1913533891.html
СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные
СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные
Впервые в командно-штабных учениях Японии и США "Ямадзакура" ("Горная сакура") принимают участие военные Австралии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:40
2023-12-04T07:40
япония
сша
австралия
в мире
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ТОКИО, 4 дек - РИА Новости. Впервые в командно-штабных учениях Японии и США "Ямадзакура" ("Горная сакура") принимают участие военные Австралии, сообщил телеканал NHK. Крупномасштабные учения проводятся с 1982 года и отрабатывают ситуацию по защите Японии. Сейчас они проводятся в 82-й раз, но австралийские военные участвуют впервые. "Мы продемонстрируем тесную связь Японии, США и Австралии внутри страны и вовне и внесем вклад в стабильность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии открытия учений на базе сухопутных сил самообороны Японии "Асака" в Токио командующий сухопутными войсками Японии Редзи Такэмото. Учения отрабатывают ситуацию, когда Япония подверглась нападению, а войска США и Австралии направлены для оказания помощи и совместно с японскими силами самообороны отражают нападение. Австралийские военные будут действовать под командованием США. В июне этого года министры обороны трех стан договорились о расширении совместных учений в виду активизации Китая. Учения продлятся до 13 декабря.
https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905428470.html
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япония, сша, австралия, в мире
Япония, США, Австралия, В мире
СМИ: к учениям США и Японии впервые присоединятся австралийские военные

NHK: к учениям США и Японии "Ямадзакура" впервые присоединятся военные Австралии

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 дек - РИА Новости. Впервые в командно-штабных учениях Японии и США "Ямадзакура" ("Горная сакура") принимают участие военные Австралии, сообщил телеканал NHK.
Крупномасштабные учения проводятся с 1982 года и отрабатывают ситуацию по защите Японии. Сейчас они проводятся в 82-й раз, но австралийские военные участвуют впервые.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи
26 октября, 16:17
"Мы продемонстрируем тесную связь Японии, США и Австралии внутри страны и вовне и внесем вклад в стабильность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии открытия учений на базе сухопутных сил самообороны Японии "Асака" в Токио командующий сухопутными войсками Японии Редзи Такэмото.
Учения отрабатывают ситуацию, когда Япония подверглась нападению, а войска США и Австралии направлены для оказания помощи и совместно с японскими силами самообороны отражают нападение. Австралийские военные будут действовать под командованием США.
В июне этого года министры обороны трех стан договорились о расширении совместных учений в виду активизации Китая.
Учения продлятся до 13 декабря.
Военнослужащие ВС Молдовы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Молдавия проведет военные учения с США
4 октября, 15:49
 
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