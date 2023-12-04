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Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию
Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию - РИА Новости, 04.12.2023
Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию
Президент РФ Владимир Путин считает, что опыт СПЧ в области защиты прав человека очень востребован при подготовке нового единого учебника по обществознанию. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:25
2023-12-04T21:25
2023-12-04T21:25
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что опыт СПЧ в области защиты прав человека очень востребован при подготовке нового единого учебника по обществознанию. "В этом году особое внимание уделялось условиям труда педагогических работников. Это и уровень их заработной платы, и вопросы повышения престижа учителя, и материально-техническая оснащенность образовательных организаций. Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Президент напомнил, что члены Совета "внесли предложения и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию". "Конечно, это заслуживает поддержки. Считаю, что ваш опыт в области защиты прав человека здесь, безусловно, востребован", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230928/obschestvoznanie-1899171823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию
Путин: опыт СПЧ востребован при подготовке единого учебника по обществознанию