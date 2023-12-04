https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html

Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию

Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию - РИА Новости, 04.12.2023

Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию

Президент РФ Владимир Путин считает, что опыт СПЧ в области защиты прав человека очень востребован при подготовке нового единого учебника по обществознанию. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:25

2023-12-04T21:25

2023-12-04T21:25

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что опыт СПЧ в области защиты прав человека очень востребован при подготовке нового единого учебника по обществознанию. "В этом году особое внимание уделялось условиям труда педагогических работников. Это и уровень их заработной платы, и вопросы повышения престижа учителя, и материально-техническая оснащенность образовательных организаций. Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Президент напомнил, что члены Совета "внесли предложения и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию". "Конечно, это заслуживает поддержки. Считаю, что ваш опыт в области защиты прав человека здесь, безусловно, востребован", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230928/obschestvoznanie-1899171823.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)