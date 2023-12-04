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Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ
Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:12
2023-12-04T05:12
2023-12-04T05:12
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми боеприпасами "Смельчак", сообщили в Минобороны России. "Расчеты самоходных 240-миллиметровых минометов 2с4 "Тюльпан" гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск наносят удары по опорным пунктам противника на северском направлении специальной военной операции. Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномета использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", - сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что корректировка боеприпаса на конечном участке траектории позволяет повысить точность и сократить расход мин для поражения целей.
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Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ
"Тюльпаны" снарядами "Смельчак" поразили на Северском направлении "опорники" ВСУ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми боеприпасами "Смельчак", сообщили в Минобороны России.
"Расчеты самоходных 240-миллиметровых минометов 2с4 "Тюльпан" гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск наносят удары по опорным пунктам противника на северском направлении специальной военной операции. Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномета использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", - сообщили в ведомстве.
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
В министерстве уточнили, что корректировка боеприпаса на конечном участке траектории позволяет повысить точность и сократить расход мин для поражения целей.