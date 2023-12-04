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Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tyulpan-1913527546.html
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ
Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:12
2023-12-04T05:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми боеприпасами "Смельчак", сообщили в Минобороны России. "Расчеты самоходных 240-миллиметровых минометов 2с4 "Тюльпан" гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск наносят удары по опорным пунктам противника на северском направлении специальной военной операции. Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномета использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", - сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что корректировка боеприпаса на конечном участке траектории позволяет повысить точность и сократить расход мин для поражения целей.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ

"Тюльпаны" снарядами "Смельчак" поразили на Северском направлении "опорники" ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцСамоходный миномет Тюльпан на позициях российских артиллеристов
Самоходный миномет Тюльпан на позициях российских артиллеристов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходный миномет Тюльпан на позициях российских артиллеристов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми боеприпасами "Смельчак", сообщили в Минобороны России.
"Расчеты самоходных 240-миллиметровых минометов 2с4 "Тюльпан" гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск наносят удары по опорным пунктам противника на северском направлении специальной военной операции. Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномета использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", - сообщили в ведомстве.
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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18 сентября, 05:25
В министерстве уточнили, что корректировка боеприпаса на конечном участке траектории позволяет повысить точность и сократить расход мин для поражения целей.
 
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