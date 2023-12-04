https://ria.ru/20231204/tyulpan-1913527546.html

Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ

Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

Расчеты "Тюльпанов" поразили на Северском направлении опорные пункты ВСУ

Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:12

2023-12-04T05:12

2023-12-04T05:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" Южной группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на северском направлении корректируемыми боеприпасами "Смельчак", сообщили в Минобороны России. "Расчеты самоходных 240-миллиметровых минометов 2с4 "Тюльпан" гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск наносят удары по опорным пунктам противника на северском направлении специальной военной операции. Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномета использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", - сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что корректировка боеприпаса на конечном участке траектории позволяет повысить точность и сократить расход мин для поражения целей.

https://ria.ru/20230918/minomet-1896882785.html

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вооруженные силы украины, россия