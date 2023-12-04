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Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
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17:15 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/turtsiya-1913692864.html
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря
Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:15
2023-12-04T17:15
в мире
украина
турция
евгений перебийнис
анкара (провинция)
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил собеседник агентства. Источник отказался комментировать темы переговоров.
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
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в мире, украина, турция, евгений перебийнис, анкара (провинция)
В мире, Украина, Турция, Евгений Перебийнис, Анкара (провинция)
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря

Источник сообщил, что Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил собеседник агентства.
Источник отказался комментировать темы переговоров.
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