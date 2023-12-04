https://ria.ru/20231204/turtsiya-1913692864.html
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря
Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:15
2023-12-04T17:15
2023-12-04T17:15
в мире
украина
турция
евгений перебийнис
анкара (провинция)
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил собеседник агентства. Источник отказался комментировать темы переговоров.
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, евгений перебийнис, анкара (провинция)
В мире, Украина, Турция, Евгений Перебийнис, Анкара (провинция)
Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря
Источник сообщил, что Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации