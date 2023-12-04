https://ria.ru/20231204/turtsiya-1913692864.html

Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря

Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Источник сообщил о политических консультациях Турции и Украины 5 декабря

Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:15

2023-12-04T17:15

2023-12-04T17:15

в мире

украина

турция

евгений перебийнис

анкара (провинция)

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил собеседник агентства. Источник отказался комментировать темы переговоров.

https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html

украина

турция

анкара (провинция)

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Кирилл Волков

в мире, украина, турция, евгений перебийнис, анкара (провинция)