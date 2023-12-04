https://ria.ru/20231204/turist-1913704943.html

В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга

В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга - РИА Новости, 04.12.2023

В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга

Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:56

2023-12-04T17:56

2023-12-04T18:21

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, джамперу было 56 лет. Совершив прыжок, он вернулся на землю, однако вскоре почувствовал одышку. Вскоре он перестал дышать, у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было. На Башне Макао расположена площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга - 233 метра. Стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.

https://ria.ru/20230803/anapa-1887960110.html

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