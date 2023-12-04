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В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
17:56 04.12.2023 (обновлено: 18:21 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/turist-1913704943.html
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга - РИА Новости, 04.12.2023
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга
Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:56
2023-12-04T18:21
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, джамперу было 56 лет. Совершив прыжок, он вернулся на землю, однако вскоре почувствовал одышку. Вскоре он перестал дышать, у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было. На Башне Макао расположена площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга - 233 метра. Стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.
https://ria.ru/20230803/anapa-1887960110.html
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в мире, макао, япония, новости - туризм
В мире, Макао, Япония, Туризм, Новости - Туризм
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга

HK01: турист умер после прыжка с самой высокой башни Макао для банджи-джампинга

© AFP 2023 / PETER PARKSВид на Башню Макао на юге Китая
Вид на Башню Макао на юге Китая - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / PETER PARKS
Вид на Башню Макао на юге Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, джамперу было 56 лет. Совершив прыжок, он вернулся на землю, однако вскоре почувствовал одышку. Вскоре он перестал дышать, у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было.
На Башне Макао расположена площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга - 233 метра. Стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.
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