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В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга - РИА Новости, 04.12.2023
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга
Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:56
2023-12-04T17:56
2023-12-04T18:21
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао, пишет гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, джамперу было 56 лет. Совершив прыжок, он вернулся на землю, однако вскоре почувствовал одышку. Вскоре он перестал дышать, у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было. На Башне Макао расположена площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга - 233 метра. Стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.
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в мире, макао, япония, новости - туризм
В мире, Макао, Япония, Туризм, Новости - Туризм
В Макао турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга
HK01: турист умер после прыжка с самой высокой башни Макао для банджи-джампинга