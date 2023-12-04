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Неделя Звезд хоккея завершилась в Туле

Неделя Звезд хоккея завершилась в Туле - РИА Новости, 04.12.2023

Неделя Звезд хоккея завершилась в Туле

В Туле завершились матчи Недели Звезд хоккея, за два дня их посетили порядка шести тысяч жителей и гостей Тульской области. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:50

2023-12-04T17:50

2023-12-04T17:51

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МОСКВА, 4 дек - пресс-служба группы компаний "Полипласт". В Туле завершились матчи Недели Звезд хоккея, за два дня их посетили порядка шести тысяч жителей и гостей Тульской области. Второго декабря в тульском Ледовом дворце состоялась игра Звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), а 3 декабря прошел Кубок вызова 2023 - матч среди сильнейших игроков Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из дивизиона "Запад" и "Восток", в котором впервые в истории хоккейного клуба "Академия Михайлова" (АКМ) приняли участие сразу два хоккеиста АКМ Матвей Брынцев и Даниил Булыгин. Итог встречи – 5:3, победа "Запада". В церемонии награждения лучших игроков матча приняли участие заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, двукратный Олимпийский чемпион и многократный Чемпион мира Александр Якушев; вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов; заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, генеральный директор компании "Полипласт Новомосковск", президент "Спортивной федерации по хоккею Тульской области" Александр Ковалев. "В Туле хоккей развивается стремительными темпами. Большое внимание уделяется молодежному хоккею и очень символично, что игроки "Запада" и "Востока" встречаются в этом городе. Кубок Вызова – важнейший момент в профессиональной карьере наших игроков, это будущее российского хоккея. Лучшие из них получат право выйти на лед со звездами КХЛ. Огромное спасибо руководству города, области и клуба "АКМ", - отметил Гуськов. Как отметил Ковалев, Неделя Звезд хоккея – это праздник всероссийского масштаба, и он впервые проходит в Туле, которую можно теперь поставить в один ряд с Санкт-Петербургом, Омском, Новосибирском и другими городами, где хоккей уже стал визитной карточкой. "Матчи Звезд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023 стали еще и подарком тулякам - любителям этого яркого вида спорта, которые безгранично любят хоккей и демонстрируют эти чувства, "болея" за наших - родной клуб "АКМ" - молодой, амбициозный, который за четыре года стал клубом федерального масштаба", - подчеркнул Ковалев. В рамках акции "МХЛ – детям" матч посетили воспитанники Ефремовского детского дома, а также команды ДЮСШ "Академия Михайлова" 2014, 2012, 2010 и 2008 годов рождения. Их пригласили, чтобы они ощутили атмосферу масштабного спортивного праздника и поболели за ребят. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы