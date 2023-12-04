https://ria.ru/20231204/trepang-1913524054.html

У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга

У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга - РИА Новости, 04.12.2023

У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга

Инспекторы Дальневосточного морского заповедника в Приморье в ходе двух задержаний изъяли у браконьеров около 800 килограммов трепанга, сообщает дирекция... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:39

2023-12-04T03:39

2023-12-04T03:39

дальний восток

хасанский район

японское море

дальневосточный морской заповедник

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Инспекторы Дальневосточного морского заповедника в Приморье в ходе двух задержаний изъяли у браконьеров около 800 килограммов трепанга, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Отмечается, что каждую осень взрослые особи трепанга образуют массовые нерестовые скопления в заповеднике, которые привлекают браконьеров, и госинспекторы ежедневно патрулируют акваторию. "Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 килограмм. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов. Материалы по фактам обоих нарушений переданы в Хасанское УМВД, ведется разбирательство", - говорится в сообщении. На борту лодок нарушителей находились водолазы и обеспечивающий экипаж. Браконьеры взяты с поличным. Ихтиолог осмотрел незаконные уловы и подтвердил, что все трепанги сохранили жизнеспособность. Их выпустили в море там, где браконьеры их достали со дна. Осенью 2022 года патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их тоже выпустили в море. Тогда сумма предотвращенного ущерба составила 2,4 миллиона рублей. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена. Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2021 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".

https://ria.ru/20231028/trepang-1905831069.html

https://ria.ru/20231128/trepang-1912270236.html

дальний восток

хасанский район

японское море

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дальний восток, хасанский район, японское море, дальневосточный морской заповедник, фгбу "земля леопарда"