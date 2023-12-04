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У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга - РИА Новости, 04.12.2023
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03:39 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/trepang-1913524054.html
У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга
У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга - РИА Новости, 04.12.2023
У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга
Инспекторы Дальневосточного морского заповедника в Приморье в ходе двух задержаний изъяли у браконьеров около 800 килограммов трепанга, сообщает дирекция... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:39
2023-12-04T03:39
дальний восток
хасанский район
японское море
дальневосточный морской заповедник
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Инспекторы Дальневосточного морского заповедника в Приморье в ходе двух задержаний изъяли у браконьеров около 800 килограммов трепанга, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Отмечается, что каждую осень взрослые особи трепанга образуют массовые нерестовые скопления в заповеднике, которые привлекают браконьеров, и госинспекторы ежедневно патрулируют акваторию. "Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 килограмм. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов. Материалы по фактам обоих нарушений переданы в Хасанское УМВД, ведется разбирательство", - говорится в сообщении. На борту лодок нарушителей находились водолазы и обеспечивающий экипаж. Браконьеры взяты с поличным. Ихтиолог осмотрел незаконные уловы и подтвердил, что все трепанги сохранили жизнеспособность. Их выпустили в море там, где браконьеры их достали со дна. Осенью 2022 года патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их тоже выпустили в море. Тогда сумма предотвращенного ущерба составила 2,4 миллиона рублей. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена. Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2021 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".
https://ria.ru/20231028/trepang-1905831069.html
https://ria.ru/20231128/trepang-1912270236.html
дальний восток
хасанский район
японское море
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дальний восток, хасанский район, японское море, дальневосточный морской заповедник, фгбу "земля леопарда"
Дальний Восток, Хасанский район, Японское море, Дальневосточный морской заповедник, ФГБУ "Земля леопарда"
У браконьеров в приморском заповеднике изъяли 800 килограммов трепанга

В Дальневосточном заповеднике у браконьеров изъяли 800 килограммов трепанга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Инспекторы Дальневосточного морского заповедника в Приморье в ходе двух задержаний изъяли у браконьеров около 800 килограммов трепанга, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Отмечается, что каждую осень взрослые особи трепанга образуют массовые нерестовые скопления в заповеднике, которые привлекают браконьеров, и госинспекторы ежедневно патрулируют акваторию.
Трепанг-альбинос появился в коллекции Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Приморье планируют получить потомство редкого трепанга
28 октября, 14:56
"Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 килограмм. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов. Материалы по фактам обоих нарушений переданы в Хасанское УМВД, ведется разбирательство", - говорится в сообщении.
На борту лодок нарушителей находились водолазы и обеспечивающий экипаж. Браконьеры взяты с поличным.
Ихтиолог осмотрел незаконные уловы и подтвердил, что все трепанги сохранили жизнеспособность. Их выпустили в море там, где браконьеры их достали со дна.
Осенью 2022 года патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их тоже выпустили в море. Тогда сумма предотвращенного ущерба составила 2,4 миллиона рублей.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2021 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".
Трепанг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга
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Дальний ВостокХасанский районЯпонское мореДальневосточный морской заповедникФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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