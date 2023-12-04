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В Италии заявили о подорожании продовольственных товаров - РИА Новости, 04.12.2023
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14:54 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tovary-1913651905.html
В Италии заявили о подорожании продовольственных товаров
В Италии заявили о подорожании продовольственных товаров - РИА Новости, 04.12.2023
В Италии заявили о подорожании продовольственных товаров
Национальный союз потребителей Италии (Unc) отметил продолжающийся быстрый рост цен на продовольственные товары и констатировал провал правительственных мер по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:54
2023-12-04T14:54
экономика
италия
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РИМ, 4 дек – РИА Новости. Национальный союз потребителей Италии (Unc) отметил продолжающийся быстрый рост цен на продовольственные товары и констатировал провал правительственных мер по борьбе с инфляцией в четвертом квартале текущего года. На основании последних данных Национального института статистики (Istat) эксперты союза сформировали и обнародовали в понедельник рейтинг десяти продовольственных товаров, цены на которые максимально выросли на Апеннинах в ноябре. Первую строчку в этом списке заняли свежие фрукты, который по сравнению с октябрем подорожали сразу на 4,4%. На втором месте находится оливковое масло, цена на которое увеличилась на 3%. Замыкает тройку рекордсменов детское питание, подорожавшее на 2,9%. В пятерку пищевых продуктов, цены на которые за месяц выросли более чем на 2%, вошли также сливочное масло и слоеное тесто. Ранее правительство Италии приняло решение о введении точечных квартальных мер по борьбе с инфляцией, которые были призваны сдержать рост розничных цен, прежде всего, в сфере питания. "Эти данные свидетельствуют о провале антиинфляционного квартала. На свежие фрукты фактически не было скидок в связи с исключительно волатильными и нестабильными ценами. Обращает на себя внимание тот факт, что детское питание заняло третье место в рейтинге, подорожав за месяц на 2,9%, а по сравнению с ноябрем 2022 года - сразу на 12,8%, хотя именно товары для детей были отдельно упомянуты в протоколе", - заявил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона. "Позорно также, что макаронные изделия, являющиеся символом итальянской кухни, продолжают дорожать, несмотря на уже имеющиеся астрономические цены", - подчеркнул глава союза потребителей. В конце июня исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад, который показал, что итальянцы быстро сокращают расходы на приобретение товаров краткосрочного пользования, прежде всего, пищевых продуктов. Согласно этому исследованию, расходы итальянских семей на продовольствие в прошлом году снизились на 3,7%, причем в четвертом квартале – на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Комментируя эти данные, Дона заявил тогда, что "итальянцы сидят на принудительной диете из-за взлетевшей до звезд инфляции, которая после энергетических товаров в основном затронула пищевые продукты".
https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872347862.html
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экономика, италия
Экономика, Италия
В Италии заявили о подорожании продовольственных товаров

Союз потребителей Италии: продовольственные товары продолжают быстро дорожать

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОвощной отдел магазина
Овощной отдел магазина - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Овощной отдел магазина. Архивное фото
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РИМ, 4 дек – РИА Новости. Национальный союз потребителей Италии (Unc) отметил продолжающийся быстрый рост цен на продовольственные товары и констатировал провал правительственных мер по борьбе с инфляцией в четвертом квартале текущего года.
На основании последних данных Национального института статистики (Istat) эксперты союза сформировали и обнародовали в понедельник рейтинг десяти продовольственных товаров, цены на которые максимально выросли на Апеннинах в ноябре.
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Первую строчку в этом списке заняли свежие фрукты, который по сравнению с октябрем подорожали сразу на 4,4%. На втором месте находится оливковое масло, цена на которое увеличилась на 3%. Замыкает тройку рекордсменов детское питание, подорожавшее на 2,9%. В пятерку пищевых продуктов, цены на которые за месяц выросли более чем на 2%, вошли также сливочное масло и слоеное тесто.
Ранее правительство Италии приняло решение о введении точечных квартальных мер по борьбе с инфляцией, которые были призваны сдержать рост розничных цен, прежде всего, в сфере питания.
"Эти данные свидетельствуют о провале антиинфляционного квартала. На свежие фрукты фактически не было скидок в связи с исключительно волатильными и нестабильными ценами. Обращает на себя внимание тот факт, что детское питание заняло третье место в рейтинге, подорожав за месяц на 2,9%, а по сравнению с ноябрем 2022 года - сразу на 12,8%, хотя именно товары для детей были отдельно упомянуты в протоколе", - заявил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона.
"Позорно также, что макаронные изделия, являющиеся символом итальянской кухни, продолжают дорожать, несмотря на уже имеющиеся астрономические цены", - подчеркнул глава союза потребителей.
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В конце июня исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад, который показал, что итальянцы быстро сокращают расходы на приобретение товаров краткосрочного пользования, прежде всего, пищевых продуктов. Согласно этому исследованию, расходы итальянских семей на продовольствие в прошлом году снизились на 3,7%, причем в четвертом квартале – на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года.
Комментируя эти данные, Дона заявил тогда, что "итальянцы сидят на принудительной диете из-за взлетевшей до звезд инфляции, которая после энергетических товаров в основном затронула пищевые продукты".
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