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На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 04.12.2023 (обновлено: 05:21 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/tornado-s-1913527668.html
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:20
2023-12-04T05:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. "Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в описании к видео.В Минобороны уточнили, что в ходе СВО расчеты РСЗО "Торнадо-С" эффективно применяют неуправляемые (по площадным целям) и управляемые (по точечным целям) ракеты. "У управляемых ракет корректируется режим полета – высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Ими артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты противника", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20231204/grad-1913527276.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил под Купянском пункт временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
«
"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в описании к видео.
В Минобороны уточнили, что в ходе СВО расчеты РСЗО "Торнадо-С" эффективно применяют неуправляемые (по площадным целям) и управляемые (по точечным целям) ракеты.
"У управляемых ракет корректируется режим полета – высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Ими артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты противника", - пояснили в Минобороны.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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