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На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:20
2023-12-04T05:20
2023-12-04T05:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. "Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в описании к видео.В Минобороны уточнили, что в ходе СВО расчеты РСЗО "Торнадо-С" эффективно применяют неуправляемые (по площадным целям) и управляемые (по точечным целям) ракеты. "У управляемых ракет корректируется режим полета – высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Ими артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты противника", - пояснили в Минобороны.
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На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил под Купянском пункт временной дислокации ВСУ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
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"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в описании к видео.
В Минобороны уточнили, что в ходе СВО расчеты РСЗО "Торнадо-С" эффективно применяют неуправляемые (по площадным целям) и управляемые (по точечным целям) ракеты.
"У управляемых ракет корректируется режим полета – высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Ими артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты противника", - пояснили в Минобороны.
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