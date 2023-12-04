https://ria.ru/20231204/tornado-s-1913527668.html

На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

На Купянском направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:20

2023-12-04T05:20

2023-12-04T05:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. "Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в описании к видео.В Минобороны уточнили, что в ходе СВО расчеты РСЗО "Торнадо-С" эффективно применяют неуправляемые (по площадным целям) и управляемые (по точечным целям) ракеты. "У управляемых ракет корректируется режим полета – высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Ими артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты противника", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20231204/grad-1913527276.html

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россия, вооруженные силы украины