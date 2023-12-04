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Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией - РИА Новости, 04.12.2023
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22:29 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/terakty-1913763835.html
Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией
Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией - РИА Новости, 04.12.2023
Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией
России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:29
2023-12-04T22:29
цены на нефть
германия
россия
владимир путин
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. "С Федеративной Республикой Германия на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. Он отметил, что Россия десятилетиями надежно и без сбоев снабжала Германию по приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами. "Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", - добавил президент.
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цены на нефть, германия, россия, владимир путин, северный поток, авария на "северных потоках"
Цены на нефть, Германия, Россия, Владимир Путин, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией

Путин: сотрудничество с Германией подорвано из-за теракта на "Северных потоках"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"С Федеративной Республикой Германия на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, что Россия десятилетиями надежно и без сбоев снабжала Германию по приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами.
«
"Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии
Вчера, 18:41
 
Цены на нефтьГерманияРоссияВладимир ПутинСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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