https://ria.ru/20231204/terakty-1913763835.html

Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией

Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией - РИА Новости, 04.12.2023

Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией

России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:29

2023-12-04T22:29

2023-12-04T22:29

цены на нефть

германия

россия

владимир путин

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. "С Федеративной Республикой Германия на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. Он отметил, что Россия десятилетиями надежно и без сбоев снабжала Германию по приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами. "Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", - добавил президент.

https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html

германия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, германия, россия, владимир путин, северный поток, авария на "северных потоках"