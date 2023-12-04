https://ria.ru/20231204/teplye_veschi-1913534595.html

Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО

Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 04.12.2023

Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО

Участники "Московского долголетия" в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" свяжут теплые вещи для бойцов специальной военной операции, сообщается на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:47

2023-12-04T07:47

2023-12-04T07:47

надежные люди

москва

общество

владимир филиппов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97425/11/974251199_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_6f80b46bbda2e17cf192454b6d92ae9a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Участники "Московского долголетия" в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" свяжут теплые вещи для бойцов специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии Нового года по инициативе участников проекта "Московское долголетие" в столице пройдет IV благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане старшего поколения будут вязать теплые вещи и писать письма для участников специальной военной операции (СВО) и бойцов, находящихся на лечении и реабилитации в военных госпиталях", - говорится в сообщении. По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, приведенным на портале, ранее москвичи старшего поколения уже связали более 8,5 тысячи теплых вещей для военнослужащих. Он отметил, что все желающие могут принести теплые вещи в центры долголетия или сами связать одежду в клубах по вязанию. Уточняется, что акция продлится до 17 декабря. Москвичи могут принести в пункты сбора не только теплую мужскую одежду, но и письма поддержки, открытки с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

https://ria.ru/20231128/konservy-1912352943.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, владимир филиппов