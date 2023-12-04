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Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО
Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО
Участники "Московского долголетия" в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" свяжут теплые вещи для бойцов специальной военной операции, сообщается на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:47
2023-12-04T07:47
2023-12-04T07:47
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Участники "Московского долголетия" в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" свяжут теплые вещи для бойцов специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии Нового года по инициативе участников проекта "Московское долголетие" в столице пройдет IV благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане старшего поколения будут вязать теплые вещи и писать письма для участников специальной военной операции (СВО) и бойцов, находящихся на лечении и реабилитации в военных госпиталях", - говорится в сообщении. По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, приведенным на портале, ранее москвичи старшего поколения уже связали более 8,5 тысячи теплых вещей для военнослужащих. Он отметил, что все желающие могут принести теплые вещи в центры долголетия или сами связать одежду в клубах по вязанию. Уточняется, что акция продлится до 17 декабря. Москвичи могут принести в пункты сбора не только теплую мужскую одежду, но и письма поддержки, открытки с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.
https://ria.ru/20231128/konservy-1912352943.html
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москва, общество, владимир филиппов
Надежные люди, Москва, Общество, Владимир Филиппов
Участники "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для бойцов СВО
Участники "Московского долголетия" в рамках акции свяжут вещи для бойцов СВО