В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по теме вещания российских каналов
Ереван, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов.
"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - заявил Погосян госагентству Арменпресс.
По его словам, армянская сторона готова предпринять последовательные шаги для соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, а также для исключения нарушений.
В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации".
В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.