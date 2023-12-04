https://ria.ru/20231204/telekanaly-1913592818.html

В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов

В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов - РИА Новости, 04.12.2023

В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов

Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:20

2023-12-04T12:20

2023-12-04T12:20

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ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов. "Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - заявил Погосян госагентству Арменпресс. По его словам, армянская сторона готова предпринять последовательные шаги для соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, а также для исключения нарушений. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации". В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911705912.html

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