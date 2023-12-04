Рейтинг@Mail.ru
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/telekanaly-1913592818.html
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов - РИА Новости, 04.12.2023
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов
Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:20
2023-12-04T12:20
армения
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156001/99/1560019996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16f35f333a52ec0a9a1ba13860ca1bde.jpg
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов. "Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - заявил Погосян госагентству Арменпресс. По его словам, армянская сторона готова предпринять последовательные шаги для соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, а также для исключения нарушений. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации". В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
https://ria.ru/20231124/peregovory-1911705912.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156001/99/1560019996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2af0753be18fabef770baf9acd96db4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, россия
Армения, В мире, Россия
В Ереване анонсировали консультации с Москвой по вещанию российских каналов

В Ереване анонсировали консультации с Москвой по теме вещания российских каналов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван, Армения
Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение в середине декабря армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов.
"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - заявил Погосян госагентству Арменпресс.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
13 октября, 16:08
По его словам, армянская сторона готова предпринять последовательные шаги для соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, а также для исключения нарушений.
В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации".
В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне
24 ноября, 18:23
 
АрменияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала