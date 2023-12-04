https://ria.ru/20231204/taksi-1913547750.html
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада
Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:54
2023-12-04T09:54
2023-12-04T09:54
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости. Индикатор спроса в приложении "Яндекс Go" отмечен красным. "Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено - чем дольше поездка, тем дороже", - указано в приложении. Около 7.00 мск некоторые пользователи отмечали рост цен почти в два раза: особенно это было заметно на длительных поездках до часа. Вместо привычных 700-1000 рублей стоимость поездок доходила до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей за 40-50 минут пути. Чуть позже, в 9.00 мск, часть пользователей отметила, что цены на такси снизились по отношению к ценам на 7 утра, большинство фиксировало рост на 300-500 рублей по сравнению с обычной стоимостью. В воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 3 декабря был побит в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега.
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913256449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, яндекс
Общество, Москва, Михаил Леус, Яндекс
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада
Поездки на такси в Москве утром после снегопада подорожали почти вдвое
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости.
Индикатор спроса в приложении "Яндекс
Go" отмечен красным. "Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено - чем дольше поездка, тем дороже", - указано в приложении.
Около 7.00 мск некоторые пользователи отмечали рост цен почти в два раза: особенно это было заметно на длительных поездках до часа. Вместо привычных 700-1000 рублей стоимость поездок доходила до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей за 40-50 минут пути.
Чуть позже, в 9.00 мск, часть пользователей отметила, что цены на такси снизились по отношению к ценам на 7 утра, большинство фиксировало рост на 300-500 рублей по сравнению с обычной стоимостью.
В воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщил, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 3 декабря был побит в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега.
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