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Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
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09:54 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/taksi-1913547750.html
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада
Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:54
2023-12-04T09:54
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости. Индикатор спроса в приложении "Яндекс Go" отмечен красным. "Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено - чем дольше поездка, тем дороже", - указано в приложении. Около 7.00 мск некоторые пользователи отмечали рост цен почти в два раза: особенно это было заметно на длительных поездках до часа. Вместо привычных 700-1000 рублей стоимость поездок доходила до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей за 40-50 минут пути. Чуть позже, в 9.00 мск, часть пользователей отметила, что цены на такси снизились по отношению к ценам на 7 утра, большинство фиксировало рост на 300-500 рублей по сравнению с обычной стоимостью. В воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 3 декабря был побит в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега.
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общество, москва, михаил леус, яндекс
Общество, Москва, Михаил Леус, Яндекс
Поездки на такси в Москве резко подорожали после снегопада

Поездки на такси в Москве утром после снегопада подорожали почти вдвое

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВодитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве
Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве утром после обильного снегопада выросла в 1,5-2 раза, выяснил корреспондент РИА Новости.
Индикатор спроса в приложении "Яндекс Go" отмечен красным. "Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено - чем дольше поездка, тем дороже", - указано в приложении.
Около 7.00 мск некоторые пользователи отмечали рост цен почти в два раза: особенно это было заметно на длительных поездках до часа. Вместо привычных 700-1000 рублей стоимость поездок доходила до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей за 40-50 минут пути.
Чуть позже, в 9.00 мск, часть пользователей отметила, что цены на такси снизились по отношению к ценам на 7 утра, большинство фиксировало рост на 300-500 рублей по сравнению с обычной стоимостью.
В воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 3 декабря был побит в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега.
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