https://ria.ru/20231204/svyaz-1913686037.html
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи - РИА Новости, 04.12.2023
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:48
2023-12-04T16:48
2023-12-04T17:31
в мире
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075519_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cac5c6157610f3fdc0411a1bf7725dde.jpg
КАИР, 4 дек — РИА Новости. В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. "Объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере секторе Газа в связи с повреждением основных элементов сети", — говорится в пресс-релизе.В компании добавили, что работают над восстановлением услуг.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСНовый виток противостояния на Ближнем Востоке начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
https://ria.ru/20231204/peremeschenie-1913648386.html
https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913675562.html
израиль
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075519_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4eb9d67ae20b0fb056e100e451e83e19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
В Газе полностью отключились услуги связи из-за повреждения элементов сети
КАИР, 4 дек — РИА Новости. В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel.
«
"Объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере секторе Газа в связи с повреждением основных элементов сети", — говорится в пресс-релизе.
Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября
В компании добавили, что работают над восстановлением услуг.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Новый виток противостояния на Ближнем Востоке начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом
и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве у больницы в Газе в воскресенье