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В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи - РИА Новости, 04.12.2023
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16:48 04.12.2023 (обновлено: 17:31 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/svyaz-1913686037.html
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи - РИА Новости, 04.12.2023
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:48
2023-12-04T17:31
в мире
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 4 дек — РИА Новости. В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. &quot;Объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере секторе Газа в связи с повреждением основных элементов сети&quot;, — говорится в пресс-релизе.В компании добавили, что работают над восстановлением услуг.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСНовый виток противостояния на Ближнем Востоке начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
https://ria.ru/20231204/peremeschenie-1913648386.html
https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913675562.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи

В Газе полностью отключились услуги связи из-за повреждения элементов сети

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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КАИР, 4 дек — РИА Новости. В городе Газа и в северной части сектора отключись все виды связи, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel.
«

"Объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере секторе Газа в связи с повреждением основных элементов сети", — говорится в пресс-релизе.

Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября
14:44
В компании добавили, что работают над восстановлением услуг.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Новый виток противостояния на Ближнем Востоке начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве у больницы в Газе в воскресенье
16:11
 
В миреИзраильКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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