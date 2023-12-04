Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:28 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/svo-1913578004.html
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:28
2023-12-04T11:28
надежные люди
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. "Семнадцатый автомобиль передали волонтеры "Боевого братства" нашим ребятам в зону СВО. Наша организация купила еще две машины, скоро доставим и их. Также сейчас отрабатываем заявку бойца на автомобиль... Готовы приобрести и доставить технику, но пока боец и его брат не выходят на связь. Держим вопрос на контроле", - написал Козлов.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов.
"Семнадцатый автомобиль передали волонтеры "Боевого братства" нашим ребятам в зону СВО. Наша организация купила еще две машины, скоро доставим и их. Также сейчас отрабатываем заявку бойца на автомобиль... Готовы приобрести и доставить технику, но пока боец и его брат не выходят на связь. Держим вопрос на контроле", - написал Козлов.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
20 ноября, 13:40
 
Надежные людиМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала