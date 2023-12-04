https://ria.ru/20231204/svo-1913578004.html

Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023

Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО

Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:28

2023-12-04T11:28

2023-12-04T11:28

надежные люди

магаданская область

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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. "Семнадцатый автомобиль передали волонтеры "Боевого братства" нашим ребятам в зону СВО. Наша организация купила еще две машины, скоро доставим и их. Также сейчас отрабатываем заявку бойца на автомобиль... Готовы приобрести и доставить технику, но пока боец и его брат не выходят на связь. Держим вопрос на контроле", - написал Козлов.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

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магаданская область