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Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:28
2023-12-04T11:28
2023-12-04T11:28
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магаданская область
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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Магаданские волонтеры регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. "Семнадцатый автомобиль передали волонтеры "Боевого братства" нашим ребятам в зону СВО. Наша организация купила еще две машины, скоро доставим и их. Также сейчас отрабатываем заявку бойца на автомобиль... Готовы приобрести и доставить технику, но пока боец и его брат не выходят на связь. Держим вопрос на контроле", - написал Козлов.
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магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО