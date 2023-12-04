https://ria.ru/20231204/sud-1913705861.html
Курский губернатор рассказал в суде о зверствах нацистов во время ВОВ
Курский губернатор рассказал в суде о зверствах нацистов во время ВОВ - РИА Новости, 04.12.2023
Курский губернатор рассказал в суде о зверствах нацистов во время ВОВ
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о зверствах немецко-фашистских захватчиков, которые были совершены на территории региона в годы Великой... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:59
2023-12-04T17:59
2023-12-04T17:59
курская область
россия
роман старовойт
генеральная прокуратура рф
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о зверствах немецко-фашистских захватчиков, которые были совершены на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. В понедельник суд начал рассматривать дело о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны. "Пятого ноября 1941 года на Московской улице, ныне улица Ленина, были расстреляны 15 человек. В одном ряду с убийствами с целью запугивания стоят казни заложников из числа мирных жителей, которые также совершались прилюдно", — рассказал в суде Старовойт. По его словам, 7 ноября 1941 года немецкий комендант Курска издал приказ о расстреле 10 заложников в ответ на то, что кто-то из гражданских ранил немецкого солдата. "Обречённых на смерть гитлеровцы привозили в закрытых машинах к шахтному стволу и расстреливали. Чтобы скрыть следы преступлений, убитых и раненных сбрасывали в 32-метровый ствол шахты. Он стал братской могилой для многих десятков советских людей", — добавил Старовойт. А осенью 1942 года, сообщил губернатор, гитлеровцы в трёх районах Курской области предали огню 32 населённых пункта, 870 мирных жителей расстреляли и заживо сожгли. "Люди умирали от голода и болезней, они были лишены любой медицинской помощи. За малейшую попытку сопротивления или отказа от принудительных работ их наказывали и пытали. Демонстративные казни были одной из форм запугивания для тех, кто пытался сопротивляться оккупантам. Тела убитых запрещалось хоронить, и они оставались на всеобщем обозрении для устрашения", — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В судебном заседании в качестве заинтересованных лиц также приняли участие представитель губернатора и правительства Курской области Оксана Стрелкова и гендиректор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев. По данным Генпрокуратуры России, от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре сообщали, что свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию, где стали невольниками Третьего рейха. В Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов, было полностью сожжено 157 сел. Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации. Суд в Курске по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 18-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях и других регионах.
https://ria.ru/20231201/sud-1913213788.html
https://ria.ru/20231109/dokazatelstva-1908455813.html
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курская область, россия, роман старовойт, генеральная прокуратура рф
Курская область, Россия, Роман Старовойт, Генеральная прокуратура РФ
Курский губернатор рассказал в суде о зверствах нацистов во время ВОВ
Старовойт рассказал в суде о зверствах нацистов в Курской области во время ВОВ
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о зверствах немецко-фашистских захватчиков, которые были совершены на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
В понедельник суд начал рассматривать дело о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны.
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"Пятого ноября 1941 года на Московской улице, ныне улица Ленина, были расстреляны 15 человек. В одном ряду с убийствами с целью запугивания стоят казни заложников из числа мирных жителей, которые также совершались прилюдно", — рассказал в суде Старовойт.
По его словам, 7 ноября 1941 года немецкий комендант Курска
издал приказ о расстреле 10 заложников в ответ на то, что кто-то из гражданских ранил немецкого солдата. "Обречённых на смерть гитлеровцы привозили в закрытых машинах к шахтному стволу и расстреливали. Чтобы скрыть следы преступлений, убитых и раненных сбрасывали в 32-метровый ствол шахты. Он стал братской могилой для многих десятков советских людей", — добавил Старовойт.
А осенью 1942 года, сообщил губернатор, гитлеровцы в трёх районах Курской области предали огню 32 населённых пункта, 870 мирных жителей расстреляли и заживо сожгли.
"Люди умирали от голода и болезней, они были лишены любой медицинской помощи. За малейшую попытку сопротивления или отказа от принудительных работ их наказывали и пытали. Демонстративные казни были одной из форм запугивания для тех, кто пытался сопротивляться оккупантам. Тела убитых запрещалось хоронить, и они оставались на всеобщем обозрении для устрашения", — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
.
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В судебном заседании в качестве заинтересованных лиц также приняли участие представитель губернатора и правительства Курской области Оксана Стрелкова и гендиректор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев.
По данным Генпрокуратуры России, от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре сообщали, что свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию, где стали невольниками Третьего рейха. В Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов, было полностью сожжено 157 сел. Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации.
Суд в Курске по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 18-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях и других регионах.
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