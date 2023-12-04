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В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок - РИА Новости, 04.12.2023
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, оставившей без присмотра малолетнего сына, вследствие чего он выпал из окна и погиб,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:12
2023-12-04T07:12
2023-12-04T07:12
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, оставившей без присмотра малолетнего сына, вследствие чего он выпал из окна и погиб, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что 18-летняя жительница Артема обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Женщине предъявлено обвинение в том, что в июле 2023 года она оставила без присмотра малолетнего сына, 2022 года рождения, в результате чего с кровати, приставленной к окну, ребенок перелез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. От полученных травм ребенок погиб", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Артемовский городской суд.
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артем, россия, происшествия
Артем, Россия, Происшествия
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок
В Приморье будут судить мать, чей ребенок по недосмотру выпал из окна и погиб