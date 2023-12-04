Рейтинг@Mail.ru
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок - РИА Новости, 04.12.2023
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, оставившей без присмотра малолетнего сына, вследствие чего он выпал из окна и погиб,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:12
2023-12-04T07:12
артем
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, оставившей без присмотра малолетнего сына, вследствие чего он выпал из окна и погиб, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что 18-летняя жительница Артема обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Женщине предъявлено обвинение в том, что в июле 2023 года она оставила без присмотра малолетнего сына, 2022 года рождения, в результате чего с кровати, приставленной к окну, ребенок перелез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. От полученных травм ребенок погиб", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Артемовский городской суд.
https://ria.ru/20230310/naled-1857142073.html
артем
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем, россия, происшествия
Артем, Россия, Происшествия
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок

В Приморье будут судить мать, чей ребенок по недосмотру выпал из окна и погиб

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, оставившей без присмотра малолетнего сына, вследствие чего он выпал из окна и погиб, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что 18-летняя жительница Артема обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Женщине предъявлено обвинение в том, что в июле 2023 года она оставила без присмотра малолетнего сына, 2022 года рождения, в результате чего с кровати, приставленной к окну, ребенок перелез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. От полученных травм ребенок погиб", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Артемовский городской суд.
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Челябинской области школьник погиб после падения наледи
10 марта, 20:40
 
АртемРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала