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Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ
Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:04
2023-12-04T05:04
2023-12-04T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-35
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. "Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты воздух-поверхность Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, су-35
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ
Самолет Су-35 уничтожил на Сватовском направлении радиолокационную станцию ВСУ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
"Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты воздух-поверхность Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено", - сообщили в ведомстве.