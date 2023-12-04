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Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/su-35-1913526943.html
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ
Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:04
2023-12-04T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-35
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. "Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты воздух-поверхность Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, су-35
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35
Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ

Самолет Су-35 уничтожил на Сватовском направлении радиолокационную станцию ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
"Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты воздух-поверхность Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено", - сообщили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-35
 
 
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