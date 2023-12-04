https://ria.ru/20231204/su-35-1913526943.html

Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ

Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

Экипаж Су-35 уничтожил в зоне СВО радиолокационную станцию ВСУ

Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:04

2023-12-04T05:04

2023-12-04T05:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-35

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. "Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты воздух-поверхность Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, су-35