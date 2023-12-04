https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html

В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши

В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши

Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:26

2023-12-04T12:26

2023-12-04T12:33

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218700_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_c59f4d92bfd885ae9cc22321bb54d4d6.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "При чистке снега на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Тимирязевская сорвался рабочий", - сказал собеседник агентства. По его словам, рабочий повис на страховочной веревке на уровне восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли затащить мужчину на балкон дома. "Жив-здоров, отделался испугом", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва