Рейтинг@Mail.ru
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 04.12.2023 (обновлено: 12:33 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши
Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:26
2023-12-04T12:33
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218700_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_c59f4d92bfd885ae9cc22321bb54d4d6.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "При чистке снега на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Тимирязевская сорвался рабочий", - сказал собеседник агентства. По его словам, рабочий повис на страховочной веревке на уровне восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли затащить мужчину на балкон дома. "Жив-здоров, отделался испугом", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218700_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_449f15e4356eb555e72dd560c65fe410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши

В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши при чистке снега

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник.
«
"При чистке снега на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Тимирязевская сорвался рабочий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рабочий повис на страховочной веревке на уровне восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли затащить мужчину на балкон дома.
"Жив-здоров, отделался испугом", - заключил собеседник агентства.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве
10:02
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала