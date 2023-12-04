https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши
Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:26
2023-12-04T12:26
2023-12-04T12:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "При чистке снега на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Тимирязевская сорвался рабочий", - сказал собеседник агентства. По его словам, рабочий повис на страховочной веревке на уровне восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли затащить мужчину на балкон дома. "Жив-здоров, отделался испугом", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши
В Москве страховка спасла рабочего, сорвавшегося с крыши при чистке снега
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рабочий сорвался при чистке снега на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы - его спасла страховочная веревка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник.
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"При чистке снега на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Тимирязевская сорвался рабочий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рабочий повис на страховочной веревке на уровне восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли затащить мужчину на балкон дома.
"Жив-здоров, отделался испугом", - заключил собеседник агентства.
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