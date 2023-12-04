https://ria.ru/20231204/stavropole-1913568422.html
Губернатор назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Губернатор назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2023
Губернатор назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:57
2023-12-04T10:57
2023-12-04T11:47
ми-2
ставропольский край
происшествия
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 4 дек – РИА Новости. Причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.По его словам, вертолёт Ми-2 совершил экстренную посадку около 10.00 мск на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск - Георгиевск."Борт принадлежит коммерческой компании, он совершал облёт нефтепровода. В вертолете находились два человека, по оперативной информации, они не пострадали. Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей", – сообщил губернатор.На месте находятся экстренные службы.По поручению Южной транспортной прокуратуры Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов. "По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231031/vertolet-1906421184.html
https://ria.ru/20230910/vertolet-1895384131.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-2, ставропольский край, происшествия, владимир владимиров, пятигорск, георгиевск
Ми-2, Ставропольский край, Происшествия, Владимир Владимиров, Пятигорск, Георгиевск
Губернатор назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Губернатор: причиной ЧП с Ми-2 на Ставрополье мог стать отказ двигателя
ПЯТИГОРСК, 4 дек – РИА Новости.
Причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале
.
По его словам, вертолёт Ми-2 совершил экстренную посадку около 10.00 мск на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск
- Георгиевск
.
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"Борт принадлежит коммерческой компании, он совершал облёт нефтепровода. В вертолете находились два человека, по оперативной информации, они не пострадали. Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей", – сообщил губернатор.
На месте находятся экстренные службы.
По поручению Южной транспортной прокуратуры Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов. "По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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