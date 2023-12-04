https://ria.ru/20231204/staroobryadcheskiy-1913716925.html

В Москве пройдет Международный старообрядческий форум

В Москве пройдет Международный старообрядческий форум - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве пройдет Международный старообрядческий форум

Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:28

2023-12-04T18:28

2023-12-04T18:56

религия

москва

россия

белоруссия

российская государственная библиотека

религия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщили РИА Новости организаторы форума."Международный старообрядческий форум" состоится 7 декабря 2023 года в Москве, в здании Российской государственной библиотеки "Дом Пашкова". В работе форума примут участие предстоятели и руководители старообрядческих Церквей, представители государственных, научных, общественных и религиозных организаций и объединений из многих стран мира, включая Россию, Белоруссию, Молдову и другие страны", – сказал собеседник агентства.Ожидается, что на форуме прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.

https://ria.ru/20220825/korniliy-1811963628.html

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россия

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Никита Бизин

москва, россия, белоруссия, российская государственная библиотека, религия