https://ria.ru/20231204/staroobryadcheskiy-1913716925.html
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум
Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:28
2023-12-04T18:28
2023-12-04T18:56
религия
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россия
белоруссия
российская государственная библиотека
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщили РИА Новости организаторы форума."Международный старообрядческий форум" состоится 7 декабря 2023 года в Москве, в здании Российской государственной библиотеки "Дом Пашкова". В работе форума примут участие предстоятели и руководители старообрядческих Церквей, представители государственных, научных, общественных и религиозных организаций и объединений из многих стран мира, включая Россию, Белоруссию, Молдову и другие страны", – сказал собеседник агентства.Ожидается, что на форуме прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
https://ria.ru/20220825/korniliy-1811963628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, белоруссия, российская государственная библиотека, религия
Религия, Москва, Россия, Белоруссия, Российская государственная библиотека, Религия
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум
Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщили РИА Новости организаторы форума.
"Международный старообрядческий форум" состоится 7 декабря 2023 года в Москве, в здании Российской государственной библиотеки
"Дом Пашкова". В работе форума примут участие предстоятели и руководители старообрядческих Церквей, представители государственных, научных, общественных и религиозных организаций и объединений из многих стран мира, включая Россию, Белоруссию, Молдову и другие страны", – сказал собеседник агентства.
Ожидается, что на форуме прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.
Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
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