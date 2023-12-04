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В Москве пройдет Международный старообрядческий форум - РИА Новости, 04.12.2023
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Религия
 
18:28 04.12.2023 (обновлено: 18:56 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/staroobryadcheskiy-1913716925.html
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум
Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:28
2023-12-04T18:56
религия
москва
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белоруссия
российская государственная библиотека
религия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщили РИА Новости организаторы форума."Международный старообрядческий форум" состоится 7 декабря 2023 года в Москве, в здании Российской государственной библиотеки "Дом Пашкова". В работе форума примут участие предстоятели и руководители старообрядческих Церквей, представители государственных, научных, общественных и религиозных организаций и объединений из многих стран мира, включая Россию, Белоруссию, Молдову и другие страны", – сказал собеседник агентства.Ожидается, что на форуме прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
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москва, россия, белоруссия, российская государственная библиотека, религия
Религия, Москва, Россия, Белоруссия, Российская государственная библиотека, Религия
В Москве пройдет Международный старообрядческий форум

Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМитрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий и Протоиерей Геннадий у кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви
Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий и Протоиерей Геннадий у кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный старообрядческий форум пройдет в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщили РИА Новости организаторы форума.
"Международный старообрядческий форум" состоится 7 декабря 2023 года в Москве, в здании Российской государственной библиотеки "Дом Пашкова". В работе форума примут участие предстоятели и руководители старообрядческих Церквей, представители государственных, научных, общественных и религиозных организаций и объединений из многих стран мира, включая Россию, Белоруссию, Молдову и другие страны", – сказал собеседник агентства.
Ожидается, что на форуме прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.
Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
Глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Митрополит старообрядцев Корнилий: войны и несчастия – за наши грехи
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